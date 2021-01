Gasolineras y comercios sin aplicar disminución de IVA

Los beneficios del decreto de estímulos fiscales con la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), aún no se aplican en los municipios de Frontera Sur inmersos en el área establecida, la mayoría de comercios y en particular las gasolineras siguen aplicando el mismo impuesto del 16por ciento bajo la premisa de que en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), aún no se publican las reglas que regulan la aplicación del decreto de estímulos fiscales.

En entrevista el Contador Público Certificado en Fiscal y ex presidente del Colegio de Contadores Públicos de Chiapas, Fidel Moreno de los Santos reconoció que en ese sentido no ha habido la reducción de impuestos tan esperado, principalmente en la gasolina, ya que a la fecha es opcional.

Agregó que el decreto publicado con fecha 30 de diciembre del año pasado aún no se cumplen en la práctica, pues aún se está a la espera de que el SAT emita las reglas de operación que no han sido publicadas y lo que se ha señalado es que esto ocurrirá en fecha próxima, por lo que aún es opcional a menos que establezca la obligatoriedad.

Local Entran en vigor estímulos fiscales para la frontera sur

"Todo sigue igual, los empresarios que aun aplican el 16 por ciento están en lo correcto, pues hay una serie de requisitos que tienen que cumplir para la facturación al 8 por ciento y sin las reglas de operación no pueden hacerlo y además que en este momento es opcional los que quieran lo harán y los otros pueden negarse, esto implica nada mas una competencia comercial de la oferta y la demanda que quizás implique mayores ventas a los que cobren el 8 por ciento de impuesto al valor agregado", abundó.

Detalló que el contribuyente que no opte por el cambio y seguir facturando al 16 por ciento, deberá presentar el aviso de la aplicación del estímulo fiscal, dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto que son requisitos prácticamente sencillos, pero las reglas serán publicadas, por lo que el contribuyente en general o las gasolineras pueden manejarlo como opcional.

Puntualizó que la población no ha percibido el beneficio de la reducción de impuestos, porque el comerciante decidirá de acuerdo a las reglas del SAT, por lo que ahora está en la incertidumbre, por lo que los beneficios del paquete de estímulos fiscales tendrán que esperar hasta que el empresariado decida si lo aplica o no, pues es un estímulo, además de los requisitos que existen.

Sin embargo, en diversas publicaciones políticos que buscan mantener vigente su presencia en la opinión publica han hecho publicaciones que a partir del 1 de enero las gasolinas serían más baratas al igual que los productos y servicios.





La disminución del IVA es opcional para los empresarios/ Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





Por su parte, el grupo gasolinero energisur a través de un comunicado informó que la reducción del IVA no es una aplicación inmediata, ya que se deberá cumplir una serie de requisitos para ser acreedor del beneficio y argumentó que la plataforma del SAT no está actualizada para llevar a cabo la facturación electrónica del 8%.

Por lo que mientras no se cumplan los requisitos y la plataforma del SAT no se habiliten seguirán cobrando la tasa del 16% de IVA, además de acuerdo a los precios manejados por Pemex sufrieron incrementos a la alza y hacen referencia que también sus proveedores siguen cobrando el IVA al 16%.





En las gasolineras, el precio se mantiene tal como cerró el 2020/ Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





Asimismo, el consejero del frente de defensa del transporte de la costa, sierra y frontera, Noé Pinto Pinto, indicó que el sector transporte es de los que esperaban con ansias la disminución de los precios de las gasolinas y del IVA, ya que vendría a reactivar la economía de los choferes y concesionarios.

Puntualizó que esperan que en realidad se apliquen los beneficios fiscales, ya que la gasolina es la materia prima de las unidades del transporte público y también traería consigo un mayor ahorro en la compra de insumos y refacciones, por lo que confío en que el Gobierno Federal establezca las reglas de operación para que los empresarios en realidad apliquen estos estímulos.