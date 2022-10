La Secretaría de Protección Civil del gobierno del estado aún no recibe solicitud de autorización para la realización de un evento de globos aerostáticos en el municipio de Comitán de Domínguez perteneciente a la región Meseta Comiteca.

La institución precisa que la empresa responsable de la organización y realización del evento seguramente ya realizó la solicitud de autorización al ayuntamiento de Comitán de Domínguez, a través de la Secretaría Municipal de Protección Civil, sin embargo por el riesgo, debe conocer el programa la Secretaría de Protección Civil estatal, pero está no lo ha recibido.





Si existen o no condiciones ya lo pudo haber analizado la Secretaría de Protección Civil del ayuntamiento de Comitán de Domínguez, pero no debe quedar ahí la solicitud, porque el evento es de alto riesgo y debe tener conocimiento la dependencia estatal para dar un veredicto.





La empresa responsable del evento deberá explicar detalladamente la fecha del evento, lugar el mismo, quienes participan, que elementos utilizan para el mismo, los riesgos y como prevenirlos, las medidas de protección a los participantes, así como la protección a los asistentes.





Sin autorización para realizar evento de globos aerostáticos en Comitán: PC / Foto: Guate Comitán





Esta solicitud no ha llegado a la Secretaría de Protección Civil del gobierno del estado, si está ya es del conocimiento de la autoridad municipal y en especial del área de protección civil, no debería quedarse hasta ahí, hay que hacer una evaluación en general muy detallada debido a los riesgos que implica, enfatizó la dependencia estatal; estamos a la espera de que eso ocurra o no sabemos que va a llegar algún documento en ese sentido.