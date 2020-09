Gobierno Federal incumple con pagos a docentes del Cobach

Miles de trabajadores docentes de los colegios de bachilleres de varios estados del país exigen al Gobierno Federal cumpla con el pago del incremento salarial, así como el retroactivo autorizado desde hace siete meses, además del incentivo K1 a que tienen derecho, situación afecta la economía de los maestros.

El secretario general del Sindicato Único Independiente del Colegios de Bachilleres de Chiapas y representante de la Federación Nacional de Sindicatos de los Colegios de Bachilleres, Victor Manuel Pinot Juárez, afirmó que lamentablemente cada vez que se solicita a las autoridades educativas realicen el pago, aseguran que no es posible porque el gobierno federal no ha radicado el recurso que le corresponde y que como organismos públicos descentralizados tienen convenio de pagar el 50 por ciento los estados y el 50 por ciento restante la Federación.





Dijo que varios estados ya cuentan con su parte correspondiente, pero aún teniéndola no pueden pagarla porque la Federación no aporta su porcentaje correspondiente, cuyo hecho de no pagarles es inconcebible, porque los docentes se lo ganaron por mérito propio y en el marco de la ley.

"Solicitamos y exigimos la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque en los hechos, la actuación de la SEP, se ha cometido una falta grave que no entendemos como no logran darse cuenta que contraviene a el espíritu del gobierno, que es el de la legalidad y el de dignificar a los maestros", abundó.

Señaló que se tienen documentados a trabajadores que demandaron ante juzgados y pese a que los fallos son a favor de los docentes, aún así no les pagan, luego entonces, se aprecia que se hace gala de impunidad; hecho que igual contraviene a la política de respeto a la ley.





Consideró como una flagrante discriminación para quienes laboran en educación media superior, ya que al grueso del magisterio nacional si se le pago puntualmente desde el mes de junio, por esa razón urgen, se voltee a ver a los colegios de bachilleres en el país que con vocación de servicio han cumplido para sacar adelante el proyecto educativo con las carentes herramientas tecnológicas para llevar el conocimiento a los alumnos en estos momentos de crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19.

Indicó que los estragos de la pandemia son muy notables, por lo que consideran que el pago de incremento salarial fortalecería o reactivaría en alguna medida la economía de los municipios, estados y por supuesto del país mismo.

Para finalizar pidió a las autoridades que se atienda esta problemática respetando los derechos y conquistas sindicales emanados del Contrato Colectivo de Trabajo donde no se cumple a cabalidad los acuerdos sostenidos entre ambas partes, de lo contrario se verán obligados a tener que tomar otro tipo de acciones para hacerse escuchar y lograr así lo que legítimamente les corresponde.





