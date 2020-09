Gobierno ignora colonos que luchan por el medio ambiente

San Cristóbal de Las Casas.- “No cumplió el gobierno, estuvimos más de dos horas y media, solo llegó gente que con la que ya habían dialogado, y decidimos hacer este acto simbólico (bloqueo por unos minutos en el Centro) como muestra de que seguiremos en pie de lucha; nos informaron el día de ayer que nos invitaban a una mesa de trabajo a las 11 de la mañana, llegamos desde las 10, nos dieron las 11, 12, 1, a las 2 nos retiramos”.

Así lo manifestó Teodoro Pablo Díaz Pérez, del barrio de María Auxiliadora en representantes de organizaciones ambientalistas y habitantes del Sur de esta ciudad quienes por algunos minutos bloquearon la calle principal de Centro, debido a que las autoridades de gobierno no acudieron a una mesa de trabajo programada en Centro de Convenciones de El Carmen.





Entrevistado al respecto, dijo que en la minuta de acuerdos firmada el lunes por la noche, después de 16 horas de mantener un movimiento, la reunión sería este 17 de septiembre en Tuxtla Gutiérrez, fueron convocados para este 16 con autoridades estatales, por lo que se presentaron desde las 10 de la mañana en el lugar indicado y tras esperar varias horas decidieron retirarse.

Aseguró que la misma gente sabe que su lucha es por el agua, por la vida, por la tierra, “nuestra manifestación siempre será pacífica, invitamos a los inconformes a que se sumen en lugar de restar porque el agua es de todos”.





Asimismo, dieron a conocer que Martín López de la Colonia Maya ha sido denunciado y sin dar muchos detalles, comentó que su compañero no se encuentra solo, “pronto tendremos reuniones donde se va determinar el movimiento, porque esto apenas está comenzando, nos manifestamos el día lunes, no hubo ningún carro dañado, nadie resultó dañado”.

En este sentido, Martín López López declaró que no ha sido notificado sobre la denuncia en su contra, sino se ha enterado de forma extraoficial, “pero los abogados me han informado que no procede, nos ha llegado información interesante, que quien denuncia es una persona huachicolera, así que vamos a pedir se investigue”.

“Estamos haciendo esto porque es una de las tantas acciones que podemos hacer, le pedimos a la ciudadanía esté atenta porque vamos a convocar a más colonias y fraccionamientos para hacer una asamblea ciudadana para defender la tierra, el agua, y vamos a tocar las puertas de la Federación, a ver si ellos saben defender los humedales”, concluyó.





