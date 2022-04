Gobierno se olvida de primarias en Cintalapa, dan clases al aire libre

Cintalapa.- El terremoto del pasado 7 de septiembre del 2017 ocasionó muchos daños en viviendas, templos, y escuelas en diversos municipios de Chiapas, y acá en Cintalapa la escuela primaria federal Valentín Gómez Farías no fue la excepción.

En diciembre de ese mismo año, la dirección de la escuela, toda la plantilla de docentes y padres de familia, acordaron abandonar ese plantel e instalarse en el domo del parque de Santo Domingo, (que se ubica frente a la citada institución educativa), debido a que en el dictamen que protección civil estatal les entregó, les dejaba claro que el edificio había sufrido daños estructurales y que no podía ni debía seguir siendo utilizado porque había un riesgo de colapso.





Desde ese año a la fecha, los 280 alumnos y los 14 maestros que ahí laboran, han continuado trabajando en el domo referido, en el cual se habilitaron unas aulas de triplay y lona, las mismas que ya se caen a pedazos, pero como no tienen a donde ir, continúan en ese mismo lugar y en esas mismas condiciones.

Importante mencionar que por la tarde, la escuela se llama José Vasconcelos Calderón, recibe a un total de 85 alumnos, 5 maestros los atienden, y también trabajan de la forma ya explicada con anterioridad.

En ese sentido, en el mes de febrero de este año, visitó este plantel educativo personal del gobierno federal con el propósito de hablar con la dirección de la escuela, padres de familia, y maestros, para decirles que el mandatario federal ya había autorizado un recurso para poder demoler y construir una escuela nueva, información que sin duda alegró a todos los que por años habían esperado este momento.





Los funcionarios les dijeron que en próximas fechas regresarían con el proyecto para presentárselos, y si se aprobaba, de inmediato se pondría manos a la obra, dejando en claro que un comité de padres de familia sería quien se encargaría de supervisar los trabajos y todo el material que se utilizaría para que no hubiera problema alguno.

Ángel Zúñiga (director del plantel), dijo que están en espera de que regresen con el proyecto para darle el visto bueno, porque se dice que en este año deben de quedar terminado esos trabajos porque para el próximo ya no podría ser posible.





Escuela primaria Amanda del Llano con construcción en obras negras





Cintalapa.- La escuela primaria del estado “Amanda del Llano”, perteneciente a la zona escolar 024, ubicada en la colonia Juan Sabines 1, (atrás de la gasolinera Santa María de Guadalupe), fue fundada hace tres años y desde entonces trabaja en condiciones muy deplorables.

Su directora encargada es la profesora Celsa Concepción Vázquez López, quien muy amablemente nos recibió, platicó con nosotros y nos explicó a detalle de qué forma han trabajado con los alumnos.

Ella llegó en agosto del año pasado, encontró una obra mal hecha y no terminada, las dos aulas no tenían piso, repello, puertas, ventanas, luz, ni nada, los baños sin tasa, la fosa séptica no quedó terminada, preguntando le dijeron que esa “obra” la había hecho la administración 2018-2021.





“Al ver en qué condiciones estaba la escuela me di a la tarea de hablar con los padres de los 72 niños que acá se forman, (entre primer y sexto grado), conseguimos muebles para que los alumnos pudieran sentarse, unas láminas, unos polines, alambre, de un pizarrón hicimos la puerta de un aula, un padre de familia que es carpintero nos hizo favor de colocar el techado de un salón, con un triplay ya usado, cubrimos una ventana, para la otra se mandó hacer una de metal, con apoyo del programa piso firme le pusimos a los dos salones porque no tenían, pero aún no tenemos luz, ni agua, ni baños, la fosa séptica no la podemos utilizar porque no la terminaron, pero aun así, estamos trabajando”, dijo la mentora.

En nombre de todos los niños que acá se forman, pedimos a quien nos quiera apoyar para poder techar el otro salón, quien tenga un tambo que nos lo regale por favor para poder tener agua para los baños.





A falta de salones tuvieron que improvisar / Foto: Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas





Cabe mencionar que cuando llegan todos los niños, una parte trabaja en el salón y la otra se tiene que ir a la sombra de un árbol donde habilitaron una mesa para ahí poder atender a los menores soportando el fuerte sol, pero al no tener otra, tienen que permanecer ahí.

Dijo que van a ir a buscar apoyo al Cebech Emilio Rabasa para ver si les pueden regalar mobiliario pero que aún se pueda reutilizar, y si no hay apoyo, los padres tendrán que cooperar 200 pesos para poder comprar lo que falta para habilitar el otro salón, pero son padres de bajos recursos no tienen dinero para cumplir con las cooperaciones.