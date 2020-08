Golpean a agente de tránsito tras realizar su trabajo en un accidente

Un agente de Tránsito fue agredido a golpes por el conductor de un lujoso vehículo en la colonia San José el Edén la noche del pasado sábado, luego que causara daños a un auto y una camioneta que se encontraban estacionados.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas, cuando el chofer de un carro Volkswagen Jetta en color café con placas del estado de Chiapas, se desplazaba presuntamente de poniente a oriente sobre la 28ª Oriente y al llegar a la altura de la 19ª sur, se impactó contra el costado derecho de un automóvil Dodge Stratus en color rojo con matricula del estado de México, luego subió hasta la 26ª Oriente en donde por intentar huir terminó estrellándose contra una camioneta Mazda en color café con placas del estado de Chiapas, ambas unidades estaban estacionados.

Fueron los mismos propietarios que rodearon al Jetta que intentó escapar pero la llanta delantera derecha se bloqueo, al bajarse no dijo ni una sola palabra por lo que los agraviados llamaron en ese momento a una patrulla de Tránsito del Estado que pasaba en esos momentos.













El oficial Humberto "N" le indicó que tomara las cosas con calma y que desgraciadamente había causado destrozos, pero el chofer se enojó demasiado y se le fue encima a puñetazos, logrando herirlo a la altura de la ceja derecha y en la nariz hasta que empezó a sangrar, su compañero Cornelio intentó detener al agresor quien le respondió de la misma manera quebrándole sus lentes de sol y salió corriendo.

“Intente dialogar con él y por la espalda me empujo, no me di cuenta en qué momento me soltó la lluvia de golpes, mi compañero intentó auxiliarme pero el culpable era más joven que nosotros, la misma gente se dio cuenta que nosotros actuamos conforme a la ley, pensando de que se iba hacer cargo como en cualquier accidente, le dimos la confianza y estos fueron los resultados, según llegaron otros sujetos quienes dijeron pertenecer a una empresa privada y que conocía al del Jetta,”

Finalmente, el vehículo culpable fue subido a la plataforma de una grúa y trasladado hacia el corralón, para ser puesto a disposición del ministerio público por el delito de daños en hechos de tránsito, exceso de velocidad, lesiones a un policía y lo que resulte.