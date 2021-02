Gracias a publicaciones en redes, mujer con cáncer será atendida

San Cristóbal de Las Casas.- Tras darse a conocer en redes sociales y medios de comunicación que familiares y amigos de Felipa de la Cruz se encontraban recaudando recursos para continuar con su tratamiento contra el cáncer, un radio oncólogo ofreció su ayuda, por lo que las actividades de venta de café, ponche y pan, se suspendieron para evitar malos entendidos.

Lo anterior, fue dado a conocer por su hija Sandra González, quien dijo estar muy agradecida con la solidaridad ciudadana, por lo que ha despertado en ella el interés de ayudar a otras personas que atraviesan por una situación similar a la de su mamá o que necesiten la recaudación de recursos.

Municipios Capacitan a parteras para reducir muerte materno infantil

“Gracias a la buena respuesta de la ciudadanía para ayudar a mi mamá, ya dejamos de hacer actividades, ella ya recibió su primera radiación; recibimos algo de apoyo, ya es menos peso para nosotros, estamos muy agradecidos, quedaron muchas actividades pendientes, muchas cosas que no se sacaron, esto no deja de ser un gasto largo, pero gracias a todo el apoyo, mi mamá ya está recibiendo el tratamiento, se animó a ir, porque ella ya no quería”.

Sandra González insistió en que las demás actividades programadas para recaudar recursos, como rifas y carreras con causa, quedaron canceladas, para que la gente no piense que van a usar el dinero en otra cosa, cuando ya se sabe que doña Felipa se encuentra recibiendo su tratamiento.

Por último, comentó que van a continuar haciendo actividades para personas que así lo requieran, “me he dado cuenta que hay muchas personas que le gusta apoyar a la gente que lo necesita”.