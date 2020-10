Habitantes de Bachajón piden a Alejandro Encinas el retiro de la GN

Óscar Gómez/El Heraldo de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas.- Con el argumento de que temen que miembros de la Guardia Nacional “violen Mujeres, enamoren muchachas y las embaracen, o enamoren a mujeres casadas”, pobladores de Bachajón, municipio de Chilón, siguen buscando que no se instale un destacamento de la Guardia Nacional, además que dicen, no lo han aprobado y ni el presidente municipal les han dicho cuánto les pagaron por el predio.





“Cuando van a cargar agua se llevan a las muchachas, embarazaron varias muchachas y destruyeron las familias, mujeres casadas se separaron de sus esposos, la prostitución, alcoholismo, drogadicción, es lo que hacen por eso no quieren, es un ejido y tenemos reglamento interno, que no se puede meter ningún empresario”, dijo Juan Jiménez, habitante del centro de Bachajón tras recordar que es la experiencia que han tenido con anterioridad con miembros del Ejercito Mexicano.





En conferencia de prensa, en las afueras del Palacio de Justicia en San Cristóbal, después de regresar una comisión de la Ciudad de México hasta donde entregaron un oficio dirigido al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, urgieron la intervención, ya que en su estancia se enteraron de las agresiones que sufrieron sus compañeros.





“Les llevamos el mensaje de que no quieren la instalación de la Guardia Nacional en San Sebastián Bachajón, que no están conformes porque nunca supieron de una asamblea por parte del comisariado, cuando vieron que ya estaban los trabajos de la base militar, ahí supieron que es la base de la guardia nacional y comenzaron a movilizarse y se acordó que no les conviene la instalación del destacamento”, refirió.





Debe existir un dinero de trasfondo pero nosotros no sabemos de la obra





Son entre 3 y 4 hectáreas son las dimensiones del predio del cual se sabe solo dio el permiso el comisariado Juan Jiménez Hernández, junto con el presidente municipal, “debe existir un dinero de trasfondo pero nosotros no sabemos de la obra”.





En el escrito al presidente de México y Alejandro Encinas les piden el apoyo para la no instalación, ya que de lo contrario, podría darse una nuevo enfrentamiento más fuerte “ese es el temor”, porque se estarían sumando las comunidades Bachajón que representan más de 7 mil personas, además de los miembros del Frente Campesino con presencia en todo Chiapas.





En un comunicado, exigieron la liberación inmediata de César Hernández Feliciano y de José Luis Gutiérrez Hernández, presentación con vida de Juan Hernández Morales, desaparecido desde el 15 de octubre de 2020 por causa de la implementación violenta de la fuerza pública y el retirada inmediata de la Guardia Nacional del Municipio de Chilón.





