Habitantes de Chilón desaprueban construcción de supercarretera San Cristóbal - Palenque

Habitantes de Chilón desaprueban la construcción de la super carretera San Cristóbal de Las Casas - Palenque y precisan que ninguna autoridad les ha presentado el proyecto, nadie les ha hablado de los beneficios y del impacto negativo, el trazo pasaría por los ejidos San Jerónimo y San Sebastián Bachajón.

En un comunicado, las comunidades integrantes del Gobierno Comunitario de Chilón, explican que "los compañeros ejidatarios de San Jerónimo y San Sebastian Bachajón tenemos diferentes puntos de vista sobre el tema de la construccion de la súper carretera de San Cristóbal de Las a Palenque y que pasa justamente en nuestro ejido y nadie nos argumenta con veracidad sobre las ventajas y desventajas de la construcción de la mega obra".

Los dos únicos puntos por el cual algunos si aceptan la construcción es por los constantes bloqueos de los compañeros indigenas de Oxchuc y por otro lado, el corto tiempo en llegar a San Cristóbal de Las Casas a Palenque, y surge la pregunta seria: ¿en que nos beneficia realmente? "La respuesta es: nada".

"Dicha obra no es para beneficiar a indigenas, sino a los empresarios, dueños de Elektra, Coppel, Bodega Aurrerá, Walmart, Chedrahui, Coca Cola, ya que somos unos indigenas pero muy consumidores de esos productos trasnacionales", expone el texto.

"Circulación con mas rapidez de la delincuencia organizada, aumentaria el consumos de droga, vendrían a cobrar derecho de piso algun dia, es decir; que con los abrazos y no balazos que ofrece nuestro gobernante Andrés Manuel López Obrador, no debemos confiar en su megaproyecto".

Argumenta el escrito que en ningun momento es petición de los ejidatarios la construcción de dicha obra y esto se interpreta como algo que va en contra de los principios de la organización, cosmovision y cultural de los pueblos originarios, debilitarían el abastecimiento de los manantiales que es el único recurso natural que tenemos y como vital liquido, debemos defenderla a capa y espada.

"Es una total mentira que el gobiernos estatal y federal pague los terrenos que se dañen para la mega obra, prueba de ello, muchos compañeros ejidatarios del estado de Campeche y Quintana Roo, en donde se construyó el Tren Maya aún siguen con los problemas de pagos, en conclusion, si el gobierno llegara a lograr con su cometido, téngalo por seguro que vendrán por los recursos naturales que tiene Chiapas. lo poco de los posos petroleros, la mineria, la explotacion forestal, la expansión de la delincuencia sería incontrolable algun dia", destaca.

Es momentos de reflexionar compañeros y compañeras, es de reconocer la lucha armada de los compañeros zapatistas de 1994 y de esa manera pudieron evitar la instalación del tratado de libre comercio que nada más y nada menos que es proyecto de México, Estados Unidos y Canadá; si realmente queremos vivir en paz, viviendo de nuestra madre naturaleza, defendamos con todo lo poquito que nos queda; que no nos engañen, no es para el beneficio de nuestros compañeros campesinos, si de verdad el gobierno nos quiere ver bien, que nos construya un hospital de especialidades en nuestro ejido y así ya no ir a Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa o a la Ciudad de México para tratar enfermedades, subraya el documento.

A la vez, que a todos los centros de salud dote de aparatos como ultrasonidos, estudios de sangre y llene de medicamentos que tanto nos hace falta, que pavimente nuestras carreteras en todas las cañadas, que construyan una universidad como la UNAM o la politécnica; si de verdad nos quiere ver bien el gobierno, que nos compre al quintuple el precio del café, que es la única actividad económica de la región, que impulse la artesanía, esos son nuestras grandes necesidades que tenemos y no es la construcción de su proyecto; seamos claros compañeros ejidatarios, no nos dejemos llevar por algún partido político, y que quede claro, ningún gobernante quiere que los indigenas tengan una comodidad, ellos necesitan de la mano de obra barata, ocupan de nuestra miseria para aprovecharse de nosotros, les invito a que defendamos a nuestra madre naturaleza, reiteran.

