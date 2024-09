Habitantes de Jardines del Grijalva exigen solución a falta de recolección de basura

Chiapa de Corzo.- Los vecinos del fraccionamiento Jardines del Grijalva han denunciado la falta de atención por parte de las autoridades municipales de Chiapa de Corzo respecto a la recolección de basura. Habitantes señalan que ante la falta de atención se crean cúmulos de basura en las calles, lo que genera condiciones insalubres en la zona, por lo que exigen una pronta solución.

Habitantes señalaron que el camión recolector de basura debe de pasar los días lunes y jueves, sin embargo brinda un servicio irregular al solo pasar un día a la semana, dejando que la basura se acumule en la zona. Baltazar Padilla, habitante de Fraccionamiento, señaló que en esta semana, el camión de basura no pasó, dejándolos sin el servicio.

"El servicio de basura es irregular, en las esquinas se forman los cerros de basura. Hasta ahorita no ha pasado, si no llega a pasar hoy se acumula la basura de hoy más lo de el lunes, entonces los cerros de basura se van acumulando", dijo el habitante.

Los habitantes también denunciaron que no se les suministra agua limpia / Foto: Ángel Canseco / El Heraldo de Chiapas

Por otra parte reconoció que el servicio de agua potable es deficiente debido a que no se les suministra agua limpia, lo que termina siendo un problema para actividades diarias como el lavado de ropa, además de generar desconfianza de lo que pueda derivar del uso del agua.

"Lo que es agua. Agua potable no es, es agua entubada, que nos dan. Si se abre alguna llave ahorita, el agua sale café. No es posible que nos den ese tipo de agua"

Asimismo, Celia Hernández, comerciante del lugar, señala que es común ver las montañas de basura a lo largo de la semana. Menciona que hay ocasiones en donde el camión recolector ingresa al Fraccionamiento pero solo se lleva la basura que encuentra en las primeras dos cuadras, sin llevarse la de toda la localidad.

"Pasa el lunes, pero ya no pasa el jueves o pasa jueves y ya no pasa el lunes, la verdad que no es constante el servicio. Sí afecta por el mal olor y todo eso. Luego vienen los que recogen Pet, sacan y hacen un desorden", dijo la comerciante.

Por su parte, a través de redes sociales el comité del Fraccionamiento emitió un comunicado donde señalan al alcalde Leonardo Cuesta Ramos de no abordar esta problemática la cual ha persistido durante varios meses en esta zona del municipio.

"Es necesario que nos unamos como comunidad para exigir una pronta solución a la falta de atención y seriedad del CP Leonardo Cuesta Ramos a esta situación de recolección de la basura. Es inaceptable que estemos viviendo en condiciones de insalubridad por la falta de recolección de basura", dicta el comunicado.

Los habitantes consideran inaceptable que su calidad de vida se vea afectada por la falta de recolección de desechos y piden una respuesta inmediata de las autoridades, además exigen que se les brinde un entorno limpio y seguro para todos.

