Habitantes de La Concordia retienen a militares para que hagan frente al crimen organizado

Al menos 5 comunidades de La Concordia se encuentran vulnerables por el crimen organizado, entre ellas Paraíso, Ramal, Comun, Ranchería Corazón, Nayarit y otras por mencionar. De acuerdo con uno de los pobladores, los hechos ocurrieron aproximadamente hace un año en El Naranjo, cuando grupos del crimen organizado se enfrentaron, teniendo que retirar a los habitantes de la colonia.

En entrevista, el poblador comentó que en el municipio el presidente municipal no se encuentra en el lugar, por lo que los habitantes se sienten a la deriva. Actualmente, comenta que están peleando con las autoridades federales que llegaron al municipio. "Mandaron a la marina y a los militares, pero los militares llegan y se regresan. Ahorita lo que estamos viviendo con los militares es que les tapamos el paso, queremos que nos apoyen con la tranquilidad en el lugar", señaló el poblador.

Este bloqueo fue instalado el día de ayer en el ejido Paraíso, a la altura de la gasolinera, cuando entraron militares a la zona y se dirigían de regreso. Los habitantes se levantaron bloqueándoles el paso, así también los habitantes de la comunidad de Nayarit, quienes mantienen un bloqueo carretero. Cabe mencionar que en este bloqueo solo participan hombres, mientras que las mujeres las tienen resguardadas junto a los niños y niñas.

"Son varios puntos que tenemos bloqueados, es que no nos dejan trabajar, hacer muchas cosas, lamentablemente no nos están dejando trabajar, nos piden cobro de piso, no sabemos ni de dónde, ni quiénes son", indicó el habitante.

Hasta el momento, ellos han preferido dejar de trabajar pues en su mayoría son de bajos recursos y dedicados al campo, por lo que no pueden cubrir el pago que les solicitan. "Por el momento no nos están cobrando, pero ya se escucha que comenzarán a cobrar piso", señaló.

De manera intermitente, se ha quedado sin luz, por lo que se organizan para componerla. Además, el poblador indicó que la señal telefónica no tienen, por lo que recurren a fichas de teléfono celular. "Nosotros nos organizamos con los pobladores y entramos a reparar la luz o la antena de teléfono porque CFE no entra", abundó.

Con drones sobrevolando es como grupos del crimen organizado mantienen vigilada la zona. Pobladores temen de lo que pueda suceder en la zona, por lo que hacen un llamado urgente a las autoridades que los cuiden y mantengan vigilada la zona, ya que temen que la situación se salga de control y tengan que dejar sus viviendas, como el año pasado, donde varios habitantes salieron por temor a ser reclutados por el crimen organizado.

