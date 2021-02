Habitantes de la magisterial piden a CFE evitar "diablitos" de paracaidistas

Habitantes de la colonia Democrática Magisterial, ubicada al norponiente de la ciudad, exigieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no permitir la conexión de invasores a la red eléctrica de la colonia al asegurar esta situación podría ocasionar constantes interrupciones en el suministro energético.

El presidente de la colonia, Carlos Limber Solís, dio a conocer que la red eléctrica no tiene la capacidad para brindar el suministro a más usuarios, por ello, decidieron frenar los trabajos que los paracaidistas realizaban para conectarse a los postes de luz establecidos en la colonia.

Municipios Automovilistas piden arreglo de semáforos en Tapachula

Dijo que hace algunos años, personas llegaron a posicionarse de manera ilegal de lo que antes era la escuela secundaria federal 3, y se colgaron del cableado, provocando constantes apagones, lo que ha ocasionado daños en equipos electrónicos y electrodomésticos, sin que se responsabilicen de los mismos.

Señaló que ahora son más de 30 familias que se han asentado en estos terrenos y buscan tener energía eléctrica, lo que ocasionaría un grave problema a los colonos debidamente constituidos, ya que ni el transformador ni el cableado eléctrico tienen la capacidad para dotar del servicio a más viviendas.

Además, detalló que hace años los habitantes fueron que a través de aportaciones tuvieron que pagar a la CFE para lograr la electrificación de la colonia, por ello, no permitirán que personas que están asentadas de manera ilegal se conecten de la red eléctrica.





Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





El entrevistado puntualizó que debido a esta situación acudieron a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, quienes les informaron que no han dado autorización para la ampliación de la energía eléctrica en la colonia, lo que demuestra que la acción que buscan realizar los invasores es ilegal.

"Nosotros como colonos no vamos a permitir que amplíen la red de electrificación porque nos perjudica, nosotros ya tenemos problemas con la luz debido a constantes apagones y la CFE no nos apoya cuando se nos quema el transformador, por lo que definitivamente no dejaremos que tomen luz cuando a nosotros nos ha costado miles de pesos", aseveró.