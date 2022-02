Habitantes de Oxchuc piden desde Tuxtla Gutiérrez dar solución al conflicto que viven

Un grupo de personas, hombres y mujeres indígenas del municipio de Oxchuc, acudieron a Tuxtla Gutiérrez esta tarde para solicitar a los poderes Ejecutivo y Legislativo, el respaldo al Concejo Municipal nombrado por el Congreso del Estado el 31 de diciembre del 2021 encabezado por Roberto Sántiz Gómez, por considerar que es posible construir con esta autoridad la paz, la seguridad y la libertad de tránsito que se ha roto por la lucha por la presidencia municipal.

Sin dar nombres, hablaron a los medios de comunicación: “Es muy triste lo que está sucediendo en el municipio indígena de Oxchuc luego de la falta de acuerdos entre los dos grupos en pugna en la lucha por la presidencia municipal, agradecemos la mediación del gobierno del estado y el respaldo del gobierno federal que nos dieron un apoyo para nuestro municipio a nuestro concejo municipal que encabeza Roberto Sántiz Gómez, nombrado por el Congreso del Estado el 31 de diciembre del 2021”, expuso uno de los habitantes de Oxchuc.

Nosotros agradecemos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la atención, lo que no nos gusta es lo que está sucediendo, ahora gracias a Dios ya se están juntando las autoridades de las comunidades para alcanzar acuerdos, nosotros como gente de nuestro concejal del pueblo de Oxchuc queremos solución.





Un grupo de personas, hombres y mujeres indígenas del municipio de Oxchuc, acudieron a Tuxtla Gutiérrez esta tarde para solicitar a los poderes Ejecutivo y Legislativo, el respaldo al Concejo Municipal nombrado por el Congreso del Estado el 31 de diciembre del 2021 encabezado por Roberto Sántiz Gómez / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Estamos agradecidos que sí ya nos nombró un concejal municipal pero queremos que baje en su mano los apoyos, queremos gente que sea consiente para apoyar al pueblo, a su gente, a las localidades, no queremos gente de corrupción, venimos con nuestro concejal de nuestro pueblo de Oxchuc a pedir soluciones.

La invitación es a las comunidades a que nos pongamos de acuerdo, ese es el camino, gracias a Dios vamos a salir adelante con nuestro concejal municipal, queremos paz y tranquilidad, no queremos gente que fomente la corrupción y que esté asesinando personas, queremos que nos entiendan muy bien.

“Nosotros éramos gente de Hugo Gómez Sántiz, pero lo vimos con nuestros propios ojos que son puras corrupciones y lastimando a la gente, eso es lo que ya no queremos”, afirmó una mujer proveniente de aquel mujnicipio en el centro de Tuxtla Gutiérrez.

Lo que queremos es que haya paz en nuestro pueblo de Oxchuc, no queremos más enfrentamientos, no más violencia, queremos paz, no podemos transitar con libertad a San Cristóbal de Las casas, ni a Palenque, lo que queremos es que haya paz, es lo que demandamos los ciudadanos, la población no tiene libertad, ni seguridad, no podemos salir, ni los niños van a estudiar, las mujeres no estamos seguras, destacó otra de esa municipalidad.

“Ya no queremos más conflictos entre los grupos de Hugo Gómez Sántiz y Enrique Gómez López, no más violencia, queremos paz y tranquilidad, queremos que haya más comunicación entre el concejo municipal y las comunidades para que haya paz y tranquilidad, queremos libertad, no podemos salir a comprar alimentos, ni medicamentos, no podemos salir a pasear, ni a trabajar, nos da miedo ir al mercado, me da miedo salir con mis hijos, queremos que nuestros hijos salgan a estudiar”, subrayó.

Llevamos mucho tiempo con violencia y queremos que las autoridades estatales respalden a nuestro concejo municipal, ya no queremos que haya arma en el municipio, ya no queremos elecciones el Congreso del Estado designó un concejo municipal y deseamos que trabaje bien, prevalece la tensión, no hay tranquilidad dentro y fuera del municipio, 43 comunidades están a favor del concejo, el llamado es que se sumen los 25 barrios y 133 comunidades a que busquemos la paz y la estabilidad, puntualizó otra dama de Oxchuc cansados por la violencia.

