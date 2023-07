¡Ya no más! Habitantes de Pantelhó exigen alto a las agresiones al grupo "El Machete"

Pantelhó.- Alrededor de 100 personas quienes se hacen llamar grupo autónomo exigieron al grupo de Autodefensa el Machete que opera en el municipio Pantelhó ya no más agresiones a los miles de habitantes porque la gente tiene miedo de salir a las calles, en las carreteras o en sus trabajos, porque algunos son agredidos y piden al gobierno su intervención para que los pobladores puedan vivir en paz de día y de noche.

Uno de ellos al tomar el micrófono en el kiosco del parque Central afirmó que no son 21 los desaparecidos, sino que son más de 31 personas desaparecidas, y aparte los homicidios que se han cometido en los alrededores del municipio.





Foto: Cortesía Habitantes





"Debe de haber un cambio en el municipio para que sus pobladores puedan vivir en paz, porque si no, el gobierno local va a seguir perjudicando porque ellos son nombrados por el grupo de Autodefensa el Machete, va a seguir cometiendo cosas graves, señores estamos acá presentes para evitar que no vuelva la violencia en Pantelhó, queremos que el gobierno solucione y vivir en paz, sin violencia, sin disparos y sin agresiones", señaló desde el kiosco central.





Foto: cortesía Habitantes





Insistió que ya no más violencia por parte del Machete, respeto a los Derechos Humanos, políticos y sociales, "estoy acá no es para que me den un puesto, yo estoy representando el pueblo y yo fui agredido como ciudadano cuando yo me encontraba en mi trabajo y ustedes son testigos que he vivido trabajando, nosotros no le debemos nada al Machete, queremos respeto y dignidad como ciudadanos".

Finalmente, la presidencia municipal no está tomada y se encuentran trabajando de manera normal los trabajadores del concejo municipal con un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes, y en el centro de la localidad no hay presencia del ejército, la guardia nacional ni la policía estatal, únicamente realizan recorridos y se retiran del lugar, hasta esta tarde del lunes la gente continúa con sus actividades como de costumbre.

