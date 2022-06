Habitantes de Pantelhó temen por su vida y exigen paz a seguridad federal

En el municipio indígena de Pantelhó, los pueblos y comunidades no logran construir acuerdos para la construcción de la paz, sigue la presión para el desconocimiento del Concejo Municipal que encabeza Pedro Cortés y la insistencia de que el Congreso del Estado les designe nueva autoridad.

En conferencia de prensa en la entrada del Congreso del Estado, Pedro Cortés, explicó que la violencia escalonada en ese municipio se generó por la presencia de grupos armados desde hace muchos años, tras no aguantar la ola de violencia, el pueblo se organizó para expulsarlos durante el 2021.

Derivado de la exigencia de justicia, de paz y seguridad, el pueblo propuso a integrantes del Concejo Municipal para terminar el trienio del 2018 - 2021, sin embargo, tras elecciones del 6 de junio, no hubo solución a la inseguridad, a pesar de haber elegido en las urnas a Raquel Trujillo.





Las inconformidad no ha parado, el control del municipio lo ha tomado el grupo El Machete, quien obligó a la autoridad municipal al pago de 740 mil pesos, para perdonarles la vida a los concejales, está situación ha sido del conocimiento de las autoridades estatales y federales.

Sin embargo, no se ha generado la construcción de la paz, el grupo El Machete, sigue cometiendo agravios, violación de derechos humanos, la retención de personas, el secuestro de personas y aún no aparecen las 21 personas retenidas desde julio del 2021, siguen irrumpiendo en domicilios y causando terror, comentó Pedro Cortés.

No obstante las amenazas de muerte de la que han sido víctima por parte de El Machete, no renunciarán ante el Congreso del Estado, nos deslindamos de la violencia generalizada por parte de este grupo armado, no sabemos dónde están los desaparecidos, si están con vida o no, añadió.





Puedes leer también: Funcionarias indígenas tseltales de Pantelhó denuncian amenazas de “El Machete”





Pedro Cortés a través de un documento pidió a la Comisión Nacional de Busque de Desaparecidos y a la Comisión Estatal de Busca de Personas Desaparecidas, la intervención inmediata en el municipio, en cambio, espera que funcione y se le de seguimiento a la denuncia contra varias personas encabezadas por Reynaldo Pérez Ruiz, por privación ilegal de la libertad, tentativa de homicidio, amenazas de muerte y los que resulten.

Acompañado de traductores y asesores, el presidente del Concejo Municipal de Pantelhó, dijo que atiende en una comunidad indigena, no en la cabecera municipal donde está el control de El Machete, también despacha en San Cristóbal de Las Casas.

Teme por su vida, la de su familia y la de sus compañeros concejales designados por el Congreso del Estado a finales de febrero del 2022, y solicita en Pantelhó la presencia de las fuerzas federales y estatales de seguridad.