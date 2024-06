Habitantes de Tila denuncian violencia por grupo armado

Habitantes del municipio de Tila, representados por Susana Sánchez Martínez, denunciaron que la cabecera municipal ha estado sitiada por grupos armados desde el pasado 4 de junio. Señalan que este acto criminal constituye graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de Estado, comparándolo con el genocidio de Bosnia Herzegovina, con el objetivo de expulsar a pobladores que han vivido allí durante años, ante la inacción del Estado Mexicano.

En una conferencia de prensa en la entrada principal del Congreso del Estado, Sánchez Martínez expuso que los tres niveles de gobierno se han convertido en cómplices al alegar que allí se aplican los usos y costumbres, a pesar de que el 26 de marzo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una modificación al artículo 21 Constitucional que establece que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades y los municipios, con el fin de salvaguardar la vida, la seguridad y el patrimonio de las personas.

Ante los medios de comunicación, Sánchez Martínez dirigió un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, pidiéndole que renuncie si no puede manejar la situación. "Llevamos seis años sufriendo violencia, no solo en Tila, sino en muchos pueblos de Chiapas. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esto? Estoy triste porque nadie ha hecho caso, nadie ha abierto las puertas. Ayer pasé el día hablando por teléfono; en México me pidieron que hiciera un oficio para Andrés Manuel López Obrador y que se lo enviara por estafeta. Ya lo envié y espero que ya le haya llegado", expresó.

Sánchez Martínez explicó que existe una tramitología extensa para que se pueda ayudar al pueblo de Tila. "Nos están matando. Ahora mismo me informan que están buscando a la gente casa por casa para seguir matándolos. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esto? ¿Hasta cuándo el pueblo de Tila tendrá la intervención del gobernador? Fui a Palacio de Gobierno y me dijeron que no hay quien reciba oficios porque los maestros tienen tomada la plaza".

"¿Cómo es posible que no haya un lugar donde la sociedad pueda hacer una denuncia? Es urgente la intervención. Pedimos la intervención de organismos internacionales porque dicen que en Chiapas no pasa nada, pero la gente se está muriendo. Necesitamos urgentemente que intervengan a nivel nacional. Este es un grito de desesperación", agregó.

"Entiendo que el gobernador está pasando por un dolor personal por la muerte de su esposa, pero Chiapas también es importante. Las fuerzas públicas deben entrar para salvaguardar los derechos humanos. Es la exigencia de todos los pobladores de Tila. Es urgente, necesitamos ayuda. Se habla de que uno de los grupos armados se llama Karma, y otro grupo está encabezado por el comisariado ejidal. La gente está armada; se trata de delincuencia y terrorismo. Desde el domingo hay muertos; desconozco cuántos. Una familia completa fue asesinada por defenderse. Hay desplazados y heridos", continuó Sánchez Martínez.

La denunciante también afirmó que, aunque se ha hecho creer que la Fiscalía de Yajalón ha intervenido, esto no es cierto. "Queremos ayuda, que entren las fuerzas federales de seguridad. Estamos viviendo una masacre y la responsabilidad caerá en la conciencia de los gobiernos. El destacamento que había en Tila fue ordenado a irse a otro lugar. No tengo miedo; hablo por todos los habitantes del pueblo. Este es un llamado de auxilio".





Sánchez Martínez mencionó que el grupo Karma está cobrando derecho de piso y que el grupo opositor es encabezado por el comisariado ejidal Ejidatarios Autónomos. "La población no tiene la culpa de la inseguridad y la violencia. Todo ocurre en la cabecera municipal de Tila, donde existe un conflicto agrario de antaño. Queremos que la ayuda internacional llegue; nos están dejando solos como en Frontera Comalapa", insistió.

"Una de las casas quemadas es la de mis padres, Arturo Sánchez y Francisca Martínez, personas de 75 años. Mi madre está en tratamiento médico. Siguen bloqueando las entradas y salidas y están buscando a las familias casa por casa para cobrar derecho de piso. La responsabilidad de los servidores públicos aumentará si hay más muertos. Hemos perdido comunicación; llevamos dos días sin contacto. Lo último que supe es que están vivos", concluyó.