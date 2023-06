Lucha por la justicia: Habitantes de Venustiano Carranza mantienen plantón en Tuxtla

El Comisariado de la Casa del Pueblo de Venustiano Carranza, Jesús Vázquez Solano, expone tras siete días de plantón, que siguen en pie de lucha por la justicia en su municipio ante las incursiones armadas del grupo contrario, Alianza San Bartolomé de los Llanos, que mantiene desde hace muchos años amenazas y hostigamiento, despojos de tierras, crimenes y lesiones.

Acusó que los militantes de la organización Alianza San Bartolomé de los Llanos realizan incursiones en los cerros, trabajaderos, portan armas de grueso calibre, el bloqueo en Venustiano Carranza se mantiene el tiempo que sea necesario, esto no es una cosa mala, ahí va a estar porque no nos escuchan desde el gobierno, nos hemos levantado porque no nos escuchan, nos han querido pasar con la Secretaria General de Gobierno, Cecilia López, pero queremos dialogar directamente con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

"Es la licenciada Victoria Cecilia Flores Pérez es la que nos quiere atender pero ya dijimos como Organización Casa del Pueblo que no, queremos con el propio gobernador", insistió en la plaza de Tuxtla Gutiérrez Vázquez Solano.

La asamblea ha acordado mantener bloqueada la avenida central, calle central, primera y segunda oriente, calle central y primera sur, primera y segunda oriente esquinas con segunda sur, y llevan a consenso otras acciones ahí en la plaza, donde dice pasan hambre y desvelo, nuestra familia sufre porque no estamos trabajando, pero seguimos puestos en la lucha por la justicia.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Queremos responsabilizar a los tres niveles de gobierno de lo que pueda pasar a nuestra gente campesina, a nuestras compañeras, amasa de casa, también responsabilizamos a la gente de la localidad Paraíso del Grijalva por si le llegaran a hacer daño a nuestros compañeros en sus trabajaderos, o en Venustiano Carranza, porque ellos, la Alianza San Bartolomé de los Llanos siempre andan fuertemente armados en las parcelas de los compañeros, donde también vuelan drones para ubicar a los compañeros para que le caiga el grupo armado.

Le he invitado al gobierno del estado que mande una brigada, que vaya a ver, en la entrada del nuevo poblado San Bartolomé tienen barricadas con piedra porque saben cómo se están portando piensan que va a ir la gente de la Casa del Pueblo a confrontarlos, lo que no ocurrirá, estamos en la plaza de Tuxtla Gutiérrez y necesitamos que los gobiernos federal, estatal y municipal que manden sus comisiones para constatar la realidad, añadió.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

De acuerdo con don Jesús Vázquez, la Casa del Pueblo tiene una lista de 30 compañeros asesinados, los tenemos en el altar, estamos puestos a lo que venga, aunque seguramente habrá quienes propongan que la mejor solución es mandar la fuerza fuerza pública para que nos desalojen.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️