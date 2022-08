Manifestantes obligan a regidor de Teopisca a vestir con falda

El pasado viernes 12 de agosto más de mil habitantes de Teopisca iniciaron con manifestaciones y bloqueos en el municipio, esto debido a que exigen al congreso del estado la revocación del nombramiento del concejo municipal de este municipio, los manifestantes al no ser escuchados comenzaron a retener personas en el municipio, entre ellas, uno de los regidores fue retenido bajo presión y amarrado de manos obligándolo a sumarse al grupo de la ex síndico Josefa Sánchez.

El grupo de personas que mantienen bloqueadas las carreteras en Teopisca, obligaron al ex primer regidor de Teopisca Juan Díaz Bassoul a sumarse a esta protesta, el ex regidor fue sacado de los festejos del Santo Patrono San Agustín siendo trasladado a la comunidad de Betania por un grupo de personas encapuchadas.

Además, los manifestantes amenazaron al regidor con quemarle su casa, posteriormente fue obligado a vestirse con falda y ropa tradicional del municipio de Zinacantán, esto es un acto de humillación al ex regidor de éste municipio.









E ex regidor fue captado en un video donde manifiesta que se une al movimiento que exige la revocación del nombramiento del concejo municipal por su propia voluntad, menciona que no fue obligado, no fue golpeado, además aseguró que permanecerá en el bloqueo apoyando a sus compañeros y a los pobladores de Teopisca, sin embargo, hay personas que indican que el regidor fue obligado a grabar este video