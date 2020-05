Hacen oración para pedir por el descanso de minero de ámbar en Simojovel

San Cristóbal de Las Casas.- El sacerdote de Simojovel, Macelo Pérez Pérez, informó que este martes realizaron una ceremonia para pedir por el descanso de Mario G.G, que aunque no revelaron cuando se dio el lamentable hecho, habría fallecido sepultado en las cavernas mineras de ámbar.

En un video compartido, acompañado del padre de Mario, Jesús Gutiérrez Hernández, cuentan todos los riesgos que corren al trabajar bajo la tierra en las minas de los “Pocitos” para poder extraer una pieza de ámbar, por lo que el prelado pidió se valore estas gemas preciosas.

El papá del difunto cuenta cómo su hijo desde pequeño comenzó a trabajar y aún más cuando tuvo su familia, y la tristeza de cómo murió sepultado, y no habían acudido a realizar la oración porque no se encontraba en ese municipio.

Mario G. tenía 27 años y aclaró el sacerdote que lo dan a conocer “para que vean que no es fácil sacar el ámbar, muchas veces los que trabajan no se les paga bien, más en el mercado no tiene un buen precio, pero el trabajo que se hace es duro, varios hermanos se han quedado sepultados porque cae el cascajo, ahí dan su vida”.

/BJ