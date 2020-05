Hackers extorsionan a jovencitas para no difundir "packs" denuncian víctimas

Tapachula, Chiapas.- “Me depositas mil 500 pesos o hago publico tus fotos”, “No me interesa tu reputación, si no depositas lo que te pido, subiré tus fotos a Facebook”, “esto así funciona tú me pagas lo que te pido o publico tus fotos en ropa íntima”, son algunos mensajes que han recibido al menos 20 j}ovenes mujeres desde Suchiate, Cacahoatán y Tapachula, quienes ante el temor de perder su buen nombre, han pagado dinero a los hackers.

Los mensajes han llegado a los correos y a los celulares a través de mensaje de texto y de WhatsApp, con amenazas que obligan a la víctima a realizar el pago que le es requerido por la o las personas que la extorsionan con la amenaza de difundir su información personal.

Algunas de las personas amenazadas se han armado de valor y deciden pedir apoyo a la policía cibernética, la cual se autopromueve como una forma de protección a quienes son víctimas de delitos a través de las redes sociales o la web, sin embargo, la respuesta que les han dado ha sido decepcionante, según lo han dado a conocer quienes han realizado su proceso de pedir ayuda.





Una de las jóvenes víctimas del delito de ciber extorsión de quien se omiten sus datos por obvias razones, dio a conocer que recientemente recibió un mensaje de texto en el que le exigían realizar el pago de 4 mil pesos para que su información no saliera a la luz pública, la víctima pensó que al hacer el pago se acabaría la pesadilla, sin embargo, no fue así pues ahora de nueva cuenta le exigen una cantidad similar a la anterior es por ello que se decidió a realizar la denuncia pues teme que esto no se termine nunca.





Además de la denuncia de la joven, se tiene conocimiento de al menos 19 más realizadas por el mismo delito en distintos municipios de la costa como Suchiate, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Tapachula y Huixtla, en las denuncias las jóvenes mencionar similares modus operandis como la presión por medio de un correo electrónico que comienzan así: "No me andaré por las ramas. Conozco tu contraseña. Es XXXXXXXX".

El proporcionar la contraseña pone a las víctimas contra las cuerdas pues les permite comprobar que, efectivamente, los extorsionadores tienen acceso a sus datos confidenciales lo que les lleva a ser más fácilmente engatusadas por estos delincuentes que les exigen diversas cantidades de dinero para no dar a conocer los datos sensibles que, supuestamente se encuentran en su poder

No todas las denunciantes cuentan con contenido sexual o fotografías íntimas en sus redes, sin embargo, estas personas también han realizado sus denuncias ante la policía cibernética por la invasión que se realiza de espacios virtuales que supuestamente se encuentran protegidos por contraseñas personales, sin embargo, se han topado con pared ante la ineficacia y el abandono de la corporación cibernética que en muchos casos es difícil de contactar y en todos los mencionados definitivamente no ha dado seguimiento a la denuncia del delito.

Otra de las denunciantes indicó que en su caso fue contactada con el mensaje: "Conozco tu secreto” y, a continuación, recibió una galería de fotos suyas en las que se les puede ver en paños menores, y otras fotografías en las que se le ve teniendo relaciones sexuales con su novio, a continuación el mensaje incluía la cantidad solicitada por quien la extorsionaba:





quiero 2 mil pesos, indicaba el mensaje o esto será publicado, tu cumple y yo cumplo.





Los ciber delincuentes suelen aprovecharse de la ingenuidad de los usuarios con mensajes en los que les dicen que su cuenta ha sido hackeada y les piden su contraseña para evitar que se haga mal uso de ella, cuando la persona cae en el engaño proporcionando sus datos, es cuando pueden acceder a sus archivos.

En otras ocasiones envían contenido malicioso a través de mensajes de Whats app o cadenas dizque informativas o videos que al ser revisados por quien los recibe, instalan en la computadora o el celular programas que les permiten a personas con malas intenciones, tener acceso a todos los archivos y contactos de la víctima.

El llamado de las mujeres en su mayoría, jóvenes, es a que la Policía Cibernética cumpla con su labor para dar con estos delincuentes que, aprovechando el anonimato están no solamente afectando su economía al exigirles cantidades altas de dinero, sino que también es una tortura psicológica el pensar que información privada esté en manos de personas con malas intenciones que podrían incluso estar vendiendo la información a espaldas de la víctima.

Los casos tienen en común que les han pedido depositar el dinero en Oxxo, por lo que consideran que esa podría ser una forma de comenzar a localizar a los delincuentes que operan de esta forma.





