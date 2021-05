Haitianos viven en Tapachula en condiciones inhumanas: Activista

Alrededor de 11 mil migrantes haitianos viven en condiciones inhumanas, sin donde comer y sin trabajo en la frontera sur por la falta de un documento para estar de manera legal en el país, Wilder Metelus, representante de los naturalizados afromexicanos en México.

Aseguró, que no se debe permitir que los haitianos vivan en condiciones inhumanas, por ende, hizo un llamado al gobierno mexicano, ya que es injusto para los miles de migrantes y solicitantes de refugio en este país.





“Haití tiene un crisis humanitaria y no tiene la capacidad para evitar que nuestros hermanos salgan de nuestros país y para revivir a todos los que México esta deportando de regresos, esto, luego del acuerdo que hizo con Donald Trump”, expresó.

Aseguró, que su llegada a esta ciudad; en donde hay miles de Haití, es para pedirle al gobierno mexicano que les entreguen papeles a los haitianos que están en la frontera sur del país pasando un momento difícil en Tapachula.





Todos los haitianos que ya están en la ciudad vienen de América del Sur

Wilder Metelus, representante de los naturalizado afromexicanos en México.





“Todos los haitianos que ya están en la ciudad vienen de América del Sur: Chile, Venezuela, Colombia y Ecuador a buscar algo mejor a este país, para ayudar a sus familiares que se quedaron en Haití”, externo

El activista, señaló que hay miles de haitianos que lleven años tratando de conseguir documentos en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), pero no han recibido una respuesta de esta dependencia.





Hasta 3 años llevan haitianos tragando de conseguir documentos en la Comar sin que les sean entregados, según activista. / Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur





“Se que la Comar es una dependencia independiente, pero tiene que responder. Yo hago un llamado al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, que cumpla con la promesa de campaña de entregar papeles a todos los migrantes que están en este país”, abundó.

Indicó, que es una vergüenza la presencia de la Guardia Nacional en la frontera sur, pues siguen haciendo el trabajo sucio para los Estados Unidos tratando parar la migración que es un derechos humanos universal.

Recalcó, que lo único que está pidiendo es regularización para todos los haitianos que están en esta ciudad, a la cual, seguirán llegando migrantes de esa nacionalidad que están caminando por la ruta migratoria desde América del Sur.

Finalmente, dijo tratará de buscar una acercamiento con la Comar, para conocer cual es la situación de los haitianos y saber como van los procesos de los que tiene años en la ciudad esperando regularizarse.





Este miėrcoles 5 de mayo de 2021 a las 9h30 am, me reunirė con migrantes haitianos y africanos enfrente de la oficina de la "COMAR" en Tapachula Chiapas, Mėxico.Exijo trato digno, respeto y protección a migrantes afrodescendientes. ¡No a la deportación de migrantes!. ¡Libertad!. pic.twitter.com/nfuU7XfAZ5 — wilner metelus (@wilnermetelus) May 5, 2021