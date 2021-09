Hemos ejecutado 200 obras en Tapachula: Rosy Urbina

La alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda asegura, que no es una presidenta de escritorio, ya que le gusta recorrer las zonas del municipio y estar cercana a la gente; detalla lo alcanzado a lo largo de los tres años de administración, entre lo que destacan más de 200 obras ejecutadas y habla sobre lo difícil que ha sido trabajar durante el periodo de la pandemia.

En entrevista exclusiva para Diaro del Sur, la primera mujer al frente del gobierno municipal se dio tiempo para platicar sobre los proyectos a futuro en la nueva administración que habrá de dirigir a partir del próximo 1 de octubre, sobre los estímulos fiscales a productores, la guerra sucia en la pasada campaña electoral y la integración de más mujeres en su nuevo equipo.

¿Cómo llega Rosy Urbina a su tercer Informe de Gobierno?

-Muy contenta, muy motivada, dándole cumplimiento a ese mandato que el Congreso del Estado me otorgó al estar enfrente de la alcaldía y pues dándole resultados a la gente. Vamos a informarles todas las acciones que hemos llevado a cabo.









¿Cuál considera usted que son las obras más importantes de esta administración que está por concluir?

-En materia de infraestructura, que es lo que más se ve y lo que la gente demanda, hemos ejecutado más de 200 obras. No podría decirte cuál es más importante, porque para cada ciudadano su obra, su solicitud de apoyo es importante. Se llegó a colonias donde nunca había llegado una pavimentación, un alumbrado público, además de obras complementarias como el agua y el drenaje. Llegamos colonias en donde nunca se había trabajado, es el caso del camino a Belén, que es más de un kilómetro, en su momento nos tocó caminarlo en lodo, tuve la oportunidad de recorrerlo y sentir lo que la gente sentía al caminar por ahí. Quizá esa sea una de las obras que llevó beneficio a un lugar donde no creían que podía llegar un gobierno municipal. Pero como éstas hay muchas colonias del suroriente que estaban muy olvidadas, ahí llevamos a cabo muchas obras, pasa lo mismo en las colonias La Cima y Lumijá, que hoy en día si se dan una vuelta es increíble todo lo que se logró hacer, creemos que cuando hay amor y voluntad por su tierra los resultados están a la vista, esto en materia de infraestructura.

Hemos trabajado en el tema ambiental, económico, de educación y cultura, pese a la pandemia. Cabe recordar, que a los 15 días que tomamos el cargo inició esta crisis sanitaria que estamos viviendo hasta el día de hoy; sin embargo, de acuerdo a los protocolos de salud y buscando otras formas, ahora apostándole a los temas virtuales, continuamos trabajando. Realmente hemos trabajado en todas las áreas con resultados y con acciones y creo que esto es la importancia de este informe.

Rosa Urbina en entrevista con Roberto Segoviano

A usted le tocaron dos años muy difíciles al frente de la Presidencia Municipal con la llegada de la pandemia. ¿Qué faltó por hacer?

-Creo que las demandas ciudadanas en todas las zonas de la ciudad son en el tema de seguridad, alumbrado público, recolección de basura y la infraestructura. Son los ejes en los que la gente basa todas sus solicitudes, es necesario seguir trabajando, por supuesto hay mucho que hacer, pero lo que sí es importante es que le hemos hablado a la ciudadanía muy claro en que esto es un proceso, ya que 3 años es muy poco tiempo y el presupuesto difícilmente va alcanzar para resolver en este tiempo todas las problemáticas.

No conozco todo el municipio, pero sí he caminado la zona Alta y la zona Baja, conozco sus problemáticas, sus caminos, sus necesidades, su dolor, su tristeza, pero también conozco esa voluntad y ese sentimiento de querer salir adelante y también conozco la zona urbana. Claro que pretendo poder conocerlo todo, pero con la situación geográfica del municipio es muy complicado; sin embargo, yo me quitó seguido los tacones y me pongo los tenis y las botas, voy y camino con la gente. Yo no soy una presidenta de escritorio, por eso difícilmente la gente me encuentra en la oficina, porque yo estoy trabajando, ya que eso es lo que quiere la gente y en ese recorrido y caminar hemos visto que las demandas siguen siendo muy parecidas. Afortunadamente esto que hemos logrado avanzar ha permitido que la gente vuelva a tener confianza en su gobierno y saber que de manera organizada, ordenada y muy planeada vamos a seguir trabajando para seguir buscándole solución a tanta problemática.

¿Qué viene para Tapachula, a dónde se encamina la nueva administración?

-Es una nueva administración, pero es el mismo compromiso, esa continuidad que afortunadamente se pudo dar nos va a permitir continuar trabajando en las áreas donde se venía haciendo y mejorar donde hayamos fallado o quizá por la pandemia no se pudo desarrollar al 100 %, pero ahora con los mismos cuidados, que son muy importantes, ya que no hay que bajar la guardia ante el Covid-19. Yo creo que este planteamiento que hace esta nueva administración va ayudar a resolver y llevar el bienestar, el desarrollo y felicidad a las familias.

Los gobiernos actuales como es el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, precisamente es lo que nos pide, que los gobiernos estatales y municipales trabajemos para la gente y se empiece a ver el bienestar, pero como tal y no simulado y lo mismo hace el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, que nos pide que trabajemos para el pueblo, que realmente el recurso se ejerza en el pueblo, ya que el recurso que no es de ninguno de nosotros se administre de tal manera que se logre ver el bienestar que añora toda la ciudadanía.

-Tapachula es la segunda ciudad de importancia en Chiapas ¿ha recibido del gobierno federal y del gobierno del estado lo que se merece en cuanto a presupuesto y recursos?

Yo creo que sí, afortunadamente contamos con el respaldo del Presidente de la República y del gobernador, aunque nunca van a ser suficientes, porque la problemática que se va presentando implica mucho más gastos de los planeados.

Recordemos que trabajamos con un presupuesto, pero lo que es un hecho es que si el recurso se maneja de manera transparente, honesto y realmente se administra da para más. Creemos que hoy en día el compromiso de la ciudadanía en general también permite que cuando se contrata un servicio estos puedan ser realmente a un precio justo, porque también no se trata de aprovecharse de la situación, sino a quienes se le den algunos servicios sea a precio justo y el servicio sea el ideal. Y sí hemos tenido muchos respaldo, mucha respuesta de las otras instancias de gobierno, trabajamos de manera coordinada y de la mano.

Trabajamos con un presupuesto, pero lo que es un hecho es que si el recurso se maneja de manera transparente, honesto y realmente se administra da para más: Rosa Urbina

-¿Qué hacer para que Tapachula esté en los primero planos a nivel nacional, para detonar su economía, su riqueza natural?

La pandemia no solamente ha afectado la salud de la ciudadanía si no la economía. Creemos que en el tema de turismo tenemos que apostarle a lo local, al turismo rural, que aquí tenemos unas bellezas que pueden invitar a la gente a que vengan. Tenemos que lograr ese acercamiento, esa hermandad, ese compromiso con nuestra hermana república de Guatemala. Nosotros sabemos que en caso especial de Tapachula, gran parte de nuestra economía depende de ellos, así que estamos buscando ese cercamiento para que haya la facilidad de que vengan y entren fácilmente. Además del sector empresarial que camina de la mano con esta administración. Se han generado reuniones y en los primeros días de nuestra nueva administración vamos a estar en Guatemala para el tema de la reactivación económica con ellos.

También vamos a ofrecerles capacitación a los empresarios locales, basadas en estímulos fiscales municipales. Es importante que nuestro sector empresarial esté certificado.

Ya hay varias empresas y compañías que ya están en proceso de establecerse aquí, en Puerto Chiapas, sobre todo. También estamos aportando para que logren establecerse acá. Viene una plaza muy grande que va a traer mucho empleo a la sociedad tapachulteca y que va a reactivar económicamente y esperemos que eso nos vuelva más atractivos con Centroamérica y va a traer muchos beneficios. Creemos que todo es desarrollo y progreso y estamos trabajando de la mano con ellos para facilitar su establecimiento aquí en Tapachula.

Tenemos aquí unas tiendas de autoservicio que son las que más venden en el país, pero parte de eso es gracias al gran acercamiento que tenemos con Centroamérica y que la situación geográfica de Tapachula es tan importante. Van a haber muchas otras acciones, también estamos apostándole al gobierno digital. Necesitamos facilitarle, acercarle los servicios a la ciudadanía, para que tengan la facilidad de llegar a su ayuntamiento, pero también el tema de la salud.

Tenemos una política pública de capacitar a la gente a nuestros productores, en seguimiento a la política del Presidente de la República, por eso estamos ya censándolos a aquellos que tengan menos de una hectárea, que creemos que son los que más ayuda necesitan, sin dejar de lado a los otros. Tener un censo para estar en constante comunicación con ellos, capacitarlos gratuitamente por parte de la administración municipal, llevarles paquetes tecnológicos también, porque sabemos que el campo es la base de todo.

También tenemos otro vivero municipal en donde estamos tratando de dotar gratuitamente a los campesinos, de plantas de café y algunas otras que se pueden comercializar.

Hay muchas acciones más por hacer en materia económica, en materia de seguridad, en desarrollo humano, servicios públicos. Son cuatro ejes en donde estamos trabajando desde ya.

¿Cómo es su relación con los demás alcaldes electos de la región fronteriza, ha tenido contacto con ellos?

-No conozco a todos, todavía no. He tenido un par de reuniones, pero recordando que yo estoy en funciones como presidenta sustituta, no he tenido el tiempo suficiente para más acercamiento, pero seguramente se va a dar, conozco a algunos de ellos y claro que hay una relación de trabajo porque en muchas áreas tenemos reuniones intermunicipales, en materia de seguridad sobre todo. Esa convivencia con ellos se va a dar de manera natural. Sí tengo el gusto de conocer a dos de ellos, hay buena relación, me parece que vienen con mucha energía, con mucho compromiso y haciendo a un lado los colores vamos a trabajar de la mano porque necesitamos que a nuestro estado le vaya bien, que a esta región le vaya bien.

-El camino de Rosy Urbina para poder llegar a la alcaldía ha sido difícil en un entorno político liderado por hombres, primero como alcaldesa sustituta y ahora como la primera mujer electa al frente del ayuntamiento. ¿Su próxima administración estará conformada por más mujeres?

Sí, claro y eso siguiendo la política pública del gobierno federal y estatal, pero además por ser mujer, pues el compromiso es doble con el género femenino. He tenido la fortuna de haber sido nombrada por el Congreso del Estado presidenta sustituta, pasando a ser parte de la historia porque nunca antes en el gobierno municipal de Tapachula había habido una mujer al frente del gobierno y ahora tengo un reto más, porque en unos días más estaré rindiendo protesta ante el pueblo como presidenta Constitucional electa por el pueblo. Es otro compromiso más que asumo con mucho gusto por mi persona, por mis hijos, por todas las mujeres tapachultecas. Hablo mucho con las mujeres y les digo que tenemos que demostrar que las mujeres podemos y podemos bien, además.

Fue un periodo duro y pesado, pero puedo con eso: Rosa Urbina

-¿Las heridas provocadas por la guerra sucia en las pasadas campañas ya han sido sanadas?

Sí, hubo una violencia política en razón de género, pero yo entiendo que al final esto ya se terminó. Se gobierna para todos los colores, digo. Sí hubo mucha violencia, pero yo soy una persona muy tranquila, muy respetuosa, quizá las formas no fueron las mejores, comprendo que estábamos en una contienda, pero yo lejos de caer en esas provocaciones lo que hago es trabajar. Yo comenté que lejos de atacar a una mujer, mejor se dedicaran a las propuestas, cómo iban a trabajar, que se acercaran al pueblo porque querían ver a sus candidatos y por eso me dediqué a caminar, a trabajar. Fue un periodo duro y pesado, pero puedo con eso.

Yo creo que esto sigue siendo parte de la política de antes, de ataques, de infamias, de injurias, pero hoy en día Tapachula es una ciudad que sabe distinguir, que ya entiende que esto es una guerra sucia que no debería de existir, nadie debe de faltarle el respeto a nadie. Soy respetuosa de la opinión de las personas, siempre y cuando sea con respeto y mientras se critique la labor pública será bienvenido, pero siempre con respeto. Soy abogada de profesión y siempre he pedido que se me respeten mis derechos como persona, porque soy la alcaldesa, pero también soy una persona, entonces creo que merezco respeto al igual que todas las mujeres, que todos los hombres, igual que todos. Confío que la gente ya sabe distinguir cuándo se está hablando por calumniar.

Me queda claro que tampoco te tienen que aplaudir todo, esta es mi chamba, la gente no te tiene que agradecer nada, la gente no tiene que rendirle caravana a su alcaldesa, la gente le exige a su alcaldesa y su alcaldesa le va a cumplir, porque sí se puede gobernar. No solamente se gobierna con conocimiento, con responsabilidad, con compromiso, con voluntad, se gobierna con razón, pero también se puede gobernar con el corazón