Hicieron sonar alarma por rumores de presencia gente armada en Petalcingo

Por rumores de presencia de grupo civil armado en la comunidad de Petalcingo municipio de Tila, ubicada al norte del estado de Chiapas, las autoridades comunales hicieron sonar alarmas la noche de ayer sábado, por lo que invitaron a la población no dejarse llevar por rumores porque atemoriza la ciudadanía.

De acuerdo a una denuncia de los mismos pobladores dijeron que ante los rumores de la presencia de gente armada en la carretera e inmediaciones de la localidad, hicieron sonar las alarmas, pero resulta que era falso porque cerca del lugar hay presencia del ejército mexicano, la guardia nacional y policía estatal.

La alarma se hizo sonar alrededor de las 21:30 horas del 17 de agosto / Foto: Habitantes

Dijeron que el alarma hicieron sonar alrededor de las 21:30 horas del 17 de agosto, el cual generó temor a la población y que minutos más tardes hizo recorrido el grupo interinstitucional para brindar seguridad a los habitantes, pero nada encontraron y continuaron su recorrido por la zona y carreteras de la región.

"La población de Petalcingo hizo sonar alarma por los rumores de la misma gente que había grupo armada en el lugar, pero la población ya no tiene miedo y demuestra su fuerza y vigilaran también sus alrededores, y si es posible armarse también porque ya no permitirán más atropellos por grupos civiles armados, estamos hartos de ataques que se registró hace varios meses y que no permitiremos más atropellos, el pueblo ya está despierto y defenderán su gente, no intenten ingresar al pueblo gente desconocida", señaló uno de los habitantes quien pidió su anonimato.

