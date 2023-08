Hijos de la alcaldesa de Mitontic siguen secuestrados desde hace 5 días

Continúan privados de su libertad los hijos de la alcaldesa de Mitontic, Chiapas, así como el tesorero de esa municipalidad, luego de que fueran privados de su libertad por pobladores para exigir la devolución de millonario recurso que inicialmente acusaban fue robado por su madre.

Han trascurrido cinco días desde que un grupo de pobladores ingresaran a la vivienda de Maruca Méndez, alcaldesa del municipio de Mitontic, Chiapas, para secuestrar a sus hijos Fernando José López Méndez y Luis Armando López Méndez de 24 y 21 años de edad, respectivamente, en represalia por el supuesto desvío de más de 5 millones de pesos de las arcas municipales, los cuales reclaman los ciudadanos son recursos para obras en sus comunidades.

Siguen secuestrados hijos de la alcaldesa de Mitontic / Foto: Cortesía | Habitantes

El conflicto inició el pasado 9 de agosto, cuando habitantes del municipio privaron de su libertad a Erasto Velazco Velázquez, quien se desempeña como tesorero municipal, a quien junto con la alcaldesa Maruca Méndez los pobladores responsabilizan del desfalco millonario; la represalia no tuvo efecto en el gobierno local, por lo que los pobladores decidieron ir más lejos, plagiando a los hijos de la primer regidora.

Fue así que siendo las 02:30 horas del domingo 13 de agosto, un grupo de sujetos armados y que viajaban a bordo de un vehículo tipo Tsuru, irrumpieron en el domicilio de la Presidenta Municipal, localizado en el municipio de San Cristóbal de las Casas, de donde con lujo de violencia sustrajeron a Fernando José y Luis Armando, hijos mayores de la funcionaria, en tanto ella y su esposo, así como sus otros dos hijos, ambos menores de edad escaparon atravesando el patio de la vivienda.

Fueron horas de incertidumbre para la funcionaria y su familia, quienes poco después se enteraron que los dos jóvenes yacían vendados de los ojos y amarrados a un poste en el parque central de Mitontic; a través de un video se observaba a los jóvenes amarrados y vendados, al tiempo que se escuchaban voces señalando a la presidenta Maruca Méndez del desfalco y exigiendo que el dinero sea reintegrado.

Cabe citar que hasta el día de hoy tanto los jóvenes como Erasto Velazco Velázquez, tesorero municipal siguen privados de su libertad, pues el tesorero seguía insistiendo en que el dinero no fue hurtado por la presidenta municipal, sino que fueron víctimas de un asalto cuando retiraron el recurso de un banco en San Cristóbal de las Casas y se dirigían hacia Mitontic.

Sin embargo, en un video difundido en redes sociales como Twitter, se observa que los dos jóvenes fueron sometidos a tortura mientras estaban amarrados para que confesaran que fue su padre Fernando López, al tiempo que exigían que lo devolviera.

“Papá, por favor quiero que vengas a dejar el dinero, porque ustedes fueron los que lo robaron, tú y tu contador. Por favor, devuelve el dinero, pobre gente de Oxinam, está esperando su dinero”, menciona uno de los jóvenes en un video en el que junto a su hermano y su hermano están en un cuarto, sentados frente a una mesa.

Por su parte, Fernando López padre de los jóvenes y esposo de la alcaldesa de Mitontic, mediante una entrevista vía telefónica informaba que él no tenía el dinero que reclaman los pobladores, al tiempo que pedía el apoyo del gobierno para rescatar a sus hijos, asegurando además que los captores estaban presionando a sus hijos para que lo culparan del robo del millonario recurso. “Se está haciendo toda la investigación para ver quien tiene ese recurso; pero lo que sí, lo que sí me preocupa es ir a rescatar a mi hijo; que me apoye nuestro gobernador Rutilio Escandón Cadena”, se escuchó en el audio de poco más de un minuto.

Hasta el momento los jóvenes permanecen retenidos junto con el tesorero municipal, en tanto las autoridades de la Fiscalía General del Estado informó en un comunicado que ya lleva a cabo las investigaciones y diligencias correspondientes para lograr la liberación de los tres retenidos y además para el deslinde de las responsabilidades; cabe mencionar que este viernes se vence el plazo que dieron los habitantes para que le dinero sea regresado, pues amenazaron con tomar otras medidas en caso de que no se cumpla su demanda.