En riesgo de quedar ciego por accidente de tránsito: exigen respuesta de la empresa Lala

El pasado 9 de octubre en Cintalapa, la vida de Mauricio Gálvez López cambió por completo cuando sufrió un accidente esa mañana mientras circulaba a bordo de su mototaxi. Presuntamente, un camión de la empresa Lala no respetó la preferencia vehicular y terminó impactándolo, un hecho ocurrido en la esquina de la 10ª Sur y 3ª Poniente de esta ciudad.

Tras el accidente, personal paramédico de Protección Civil atendió a Mauricio, el conductor del mototaxi, quien fue trasladado al hospital de esta ciudad y posteriormente llevado a una clínica de Tuxtla Gutiérrez debido a que las lesiones que presentaba eran delicadas.

Exigen a autoridades que se hagan responsables ante el accidente ocasionado / Foto: Omar Ruiz / El Heraldo de Chiapas

Municipios Exigen reparación de carretera en zona norte de Chiapas

A casi un mes de lo sucedido, Mauricio ha señalado que no ha recibido ayuda por parte de la empresa Lala, y que sus familiares han acudido a la Fiscalía General del Estado para que se haga válida la demanda del pago de daños. Sin embargo, hasta el momento no han recibido respuesta alguna.

“Hasta el día de hoy no se han hecho responsables, el problema es que mi rostro impactó directamente en la caja del camión fracturándome la mitad del cráneo, lo cual me han dicho los doctores que necesita operación urgente que me sale en 80 mil pesos”, afirmó Mauricio.

Víctima queda con graves lesiones por accidente en Cintalapa / Foto: Omar Ruiz / El Heraldo de Chiapas

Asimismo, informó que la situación es aún más delicada: “Puedo perder la totalidad de mi vista incapacitándome para siempre, hoy solo veo un 20 por ciento del ojo del lado derecho lo cual me hace difícil trabajar, no he tomado mis medicamentos por completo porque me salen caros y no estoy trabajando seguido debido a que no puedo hacer esfuerzo o exponerme seguido al sol, ni manejar porque me causa dolor”.

Municipios Paramédicos llaman a no beber alcohol en el Día de Muertos

Por ello, pide justicia y alza la voz exigiendo que las autoridades de la Fiscalía General del Estado puedan atender su caso y que la empresa responsable del accidente se haga cargo. Ha vivido un calvario en los últimos días y solo desea poder operarse para recuperar su vida.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️