Hombre se salva de ser secuestrado en el tramo carretero San Cristóbal - Ocosingo

Un hombre se salva de ser secuestrado en la carretera que comunica de San Cristóbal a Ocosingo, narra que se salvó de ser objeto de robo o sustracción de su vehículo al transitar en el tramo carretero federal que comunica de San Cristóbal a Ocosingo, y que afortunadamente se salvó de secuestrado, pidió a los automovilistas tomar sus precauciones.

Puedes leer: Nos faltan 21, Se cumple 1 año de los desaparecidos en Pantelhó

"Tomen sus precauciones en el tramo carretero federal San Cristóbal- Ocosingo, a la altura de la entrada del poblado Corazón de María municipio de San Cristóbal de Las Casas, ahí me quisieron asaltar o secuestrar cuando iba yo conduciendo mi vehículo, eran varios sujetos que viajaban en una camioneta cerrada, marca Chevrolet de color azul sin placas de circulación y vidrios polarizados, me cerró el paso varias veces y afortunadamente pude esquivar pero me siguieron hasta casi llegando a la bajada para salir a Rancho Nuevo ya cerca del cuartel de los soldados, luego me dejaron de seguir porque en ese punto ya habían varios vehículos", narró la persona quién omitió su identidad por temor a represalias.





A la altura de la entrada del poblado Corazón de María municipio de San Cristóbal de Las Casas una camioneta le cerro el paso pero logró maniobrar / Foto: Cortesía | Víctima





Por lo que pidió a todos los automovilistas tomar todas las precauciones al viajar en esta zona, ya que esto ocurrió en pleno luz del día, además dijo desconocer quiénes eran estos sujetos porque uno de ellos iba cubierto el rostro.

Finalmente, pidió a las autoridades del gobierno Federal y Estatal de realizar constantes patrullajes en esta vía federal, ya que se ha vuelto un peligro para los miles de automovilistas que circulan en esta vida tan importante que comunica de San Cristóbal-Ocosingo-Palenque, lugares donde transitan turistas y en esta temporada vacacional deberá de estar vigilada la zona.