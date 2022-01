Hugo Gómez, confirma que será el presidente municipal tradicional de Oxchuc

Hugo Gómez Sántiz, quien se ha autonombrado presidente municipal de Oxchuc, confirmó que es el presidente municipal tradicional del municipio, “El concejo municipal no cabe en el municipio, no respetó los usos y costumbres de los indígenas”.

En entrevista telefónica, aseguró que, es el ganador de las pasadas elecciones del 15 de diciembre de 2021, el pueblo lo eligió y el voto de miles de personas se van a respetar, que los pobladores de Oxchuc están muy molestos por el nombramiento de un concejo municipal.

“El pueblo sabe perfectamente que yo gané para presidente municipal en las pasadas elecciones por usos y costumbres, nadie más, yo soy el presidente municipal tradicional de Oxchuc, la gente votó a mano alzada, porque quieren cambiar el destino de Oxchuc”, aseguró.

Así también dijo que gobernará Oxchuc sin colores, sin partidos políticos, porque el municipio necesita un cambio verdadero, se va a acabar la corrupción, han saqueado el municipio, “La gente se cansó por tanto robo que han hecho los caciques”.





“Basta de tanta corrupción, los anteriores presidentes le quedaron debiendo a la gente, les quedó debiendo muchos apoyos económicos, viviendas, laminas, y muchas más, en mi gobierno se va acabar la corrupción, ya estamos cansados de tanta marginación por parte de los caciques del pueblo”, indicó.

Aseguró que la reacción de la gente, se debe a que el gobierno y el congreso del estado hayan nombrado un concejo municipal, violaron los usos y costumbres de la gente, “Por eso están muy molestos y toman otras acciones.

“La gente han reaccionado mal por las malas acciones del gobierno y del congreso, Roberto Sántiz Gómez es un perfecto desconocido, es gente del ex presidente municipal Alfredo Sántiz, por eso la gente no lo quiere, y no vamos a permitir que llegue a Oxchuc, desconocemos totalmente a Roberto”, señaló.

Agregó que se deslindan de las agresiones que sufrieron los turistas rusos, “Nosotros no fuimos, es gente infiltrada que agredieron a la pareja de turistas”, por lo que hizo un fuerte llamado a las autoridades respetar los usos y costumbres de los pobladores de Oxchuc.

Finalmente, se supo que está operando en una oficina alterna en Oxchuc, ya que la presidencia municipal permanece cerrada, y que los recursos que están recabando en los boteos es para comprar combustible para los camiones de recolector de basura y tres patrullas que tiene en su poder Hugo Gómez Sántiz.