IEPC anula tres planillas para elección de ayuntamientos

El pleno del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) anuló tres planillas para la elección de miembros de ayuntamientos en Las Margaritas a Fuerza por México; Aldama, a Nueva Alianza Chiapas y en Ocosingo, a Podemos Mover a Chiapas, por no garantizar la autoasdcripción calificada de sus candidaturas y por no acreditar el vínculo de los aspirantes a las elecciones del 6 de junio venidero con las comunidades indígenas, afirmó el consejero presidente Oswaldo Chacón Rojas.

Lee también: Órgano jurisdiccional falla en favor de militantes de Morena

En el Censo de Población y Vivienda 2020, se contabilizan en el estado casi un millón y medio de indígenas, sin embargo, los 14 partidos políticos contendientes en el proceso electoral ordinario han tenido complicaciones para garantizar la autoasdcripción calificada y el vínculo comunitario de sus candidaturas.

En 43 de 123 municipios y en 9 de los 24 distritos electorales locales por el principio de mayoría relativa de alta población indígena conforme al porcentaje de cargos de cada ayuntamiento los partidos políticos están obligados a postular candidaturas indígenas,.en muchos casos las fuerzas políticas presentaron argumentos no convincentes y ante ello el IEPC dará cuenta a la Fiscalía General de Justicia por la probable falsificación de documentos para tratar de cumplir con los requisitos para la postulación de candidaturas Indígenas.





Verificación

En la verificación del cumplimiento de los requerimientos en el acuerdo 161, iniciados el 13 y 19 de abril, el consejero Guillermo Arturo Rojo Martínez, explicó que se da continuidad a la etapa de registro de candidaturas para el proceso electoral local ordinario 2021, estamos en la etapa final pero no sé concluye con la actualización.

Precisó que de las 121 constancias de notificación de autoasdcripción indígena calificada y vínculo comunitario que se reportaban pendientes, con las diligencias realizadas quedó como acreditado el vínculo comunitario en 43 casos de solisitudes de registros, en 39 solicitudes se retiró la calidad de autoasdcripción indígena a petición de los partidos políticos y se determinó que en 18 solicitudes no se acreditó el vínculo comunitario, 17 improcedentes por extemporaneidad y en tres casos se canceló la planilla.

El CG aprueba el proyecto por el cual se verifica el cumplimiento a los requerimientos hechos mediante acuerdo IEPC/CG-A/161/2021, relacionado con el registro de candidaturas de partidos políticos y coaliciones, a los cargos de Diputaciones locales y miembros Ayuntamiento. pic.twitter.com/qF5TE68Xo1 — IEPC Chiapas (@IEPCChiapas) April 26, 2021

Cancelación de planillas

En tres casos de incumplimiento de actualiza el apercibimiento y se propone la cancelación de las candidaturas correspondientes a partir de las nuevas evidencias, para el partido político Fuerza por México en el municipio de las Margaritas se cancela la planilla al no acreditar el vínculo en siete cargos, para el municipio de Jitotol, no se acreditó el vínculo en tres cargos propietarios y está en aptitud de un enroque con las suplencias generales.

Asimismo, en el caso del municipio de Ocosingo no acreditó el vínculo en dos cargos y se decreta su cancelación, Nueva Alianza Chiapas en el ayuntamiento de Aldama no acreditó el vínculo en cinco cargos y se canceló la planilla, en Tapilula y Tula, no acredita Nueva Alianza Chiapas el vínculo comunitario en uno y tres cargos respectivamente, por lo que se puede realizar el enroque respectivo, en San Juan Cancuc, de igual forma no se acredita el vínculo comunitario en tres cargos de suplencias, por lo tanto se decreta su cancelación.

Local Partidos políticos están obligados a actuar con transparencia





En el caso del partido Encuentro Solidario se determinó la no acreditación comunitaria en dos cargos propietarios en Jitotol, por lo tanto, puede realizar los cambios respectivos y para el ayuntamiento de Simojovel de Allende, de igual forma no se acredita el vínculo comunitario en un cargo de suplencia.

En el caso de Podemos Mover a Chiapas en la planilla del municipio de Ocosingo presentó de manera extemporánea los requerimientos para acreditar el vínculo comunitario, se decretó la improcedencia y se determinó la cancelación y para el Partido Acción Nacional se decreta la improcedencia de la fórmula siete de propietario y suplente por no acreditar el vínculo comunitario.

La consejera electoral Blanca Estela Parra Chávez, pidió hacer público el caso de los partidos políticos que no cumplieron con la ley, en tanto la consejera María Magdalena Vila Domínguez, dijo que ya no hay posibilidad de que los partidos subsanen las planillas, no hay elementos para hacer retroactivo la aplicación de un ordenamiento legal.