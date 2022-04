IEPC confirma que no habrán elecciones de ayuntamiento en Frontera Comalapa

El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) en sesión presidida por el consejero Oswaldo Chacón Rojas, confirmó que el próximo domingo 3 de abril no se realizará jornada electoral para la elección de miembros de ayuntamiento en el municipio de Frontera Comalapa, luego de que el Consejo Distrital 08 con sede en Comitán de Domínguez del Instituto Nacional Electoral (INE) acordó dar de baja a las 89 casillas que se pretendían instalar debido a que no hay condiciones de seguridad.

En sesión pública virtual, las y los consejeros hicieron público el acuerdo A12/INE/CHIS/08CD/31/-03-2022, por el que el Consejo Distrital Electoral del INE aprueba no realizar elecciones locales extraordinarias en el municipio de Frontera Comalapa, para miembros de ese ayuntamiento, y consecuencia disuelve el Consejo Municipal Electoral.

El pleno del consejo general del IEPC notificará por conducto de la Secretaría Ejecutiva a cargo de Manuel Jiménez Dorantes, a los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Frontera Comalapa que han concluido funciones, también dará parte al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, quien mandató a realizar elecciones, al Congreso del Estado quien convocó a realizar comisiones, así como al Instituto Nacional Electoral y partidos políticos.

El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en sesión presidida por el consejero Oswaldo Chacón Rojas, confirmó que no se realizarán elecciones en Frontera Comalapa / Foto: IEPC

También se da vista a la Comisión Provisional para la atención del Programa de Resultados Electorales Preliminares 2022, para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo conducente, ordena a la Secretaría Administrativa del Órgano Público Local Electoral realizar los trámites administrativos para la desintegración, entrega recepción de los recursos materiales y financieros a cargo de la presidencia y secretaría técnica del Consejo Municipal Electoral, así como lo relativo a la entrega de los bienes inmuebles que ocupa dicho órgano.

A la vez, se ordenó a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral realice los trámites correspondientes para la entrega recepción de la documentación relativa a la organización del proceso electoral en citado municipio, se otorga a los ciudadanos que se venían desempeñando presidenta y secretaría técnica del Consejo Municipal Electoral de Frontera Comalapa, 7 días naturales a partir de la notificación a fin de que realicen los trámites administrativos en apego a lo establecido en el Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

Chacón Rojas dijo que "esta es una nota lamentable y triste por la no instalación de casillas y la cancelación de elecciones en Frontera Comalapa, nos obliga a manifestarnos con un rechazo e indignación, asumimos nuestras obligaciones con mucha responsabilidad, la mesa de seguridad con presencia de autoridades federales y estatales y propiciamos un acuerdo de civilidad con las fuerzas políticas, solicitamos medidas precautorias y todo ello no fue suficiente, no hay condiciones para llevar a cabo la jornada electoral, el pueblo no será parte de la fiesta cívica y el Estado Mexicano debe garantizar condiciones para realizar elecciones en paz".

El consejero electoral Guillermo Arturo Rojo Martínez, dijo que "la violencia ha desincentivado la participación ciudadana en Frontera Comalapa, no obstante la obligación del Estado Mexicano de garantizar la seguridad a la población, se acata la determinación del INE por no haber las condiciones para la jornada electoral por estar en riesgo la integridad de los habitantes de ese municipio, por segunda ocasión consecutiva no habrá elecciones, el 6 de junio del 2021 no hubo por inseguridad y violencia, mientras que la consejera María Magdalena Vila Domínguez, dijo que la democracia “esta de luto” al suspenderse otra vez las elecciones debido a que la ciudadanía tiene miedo de salir a votar y de ser funcionarios de casillas.

En ese sentido, la consejera electoral Sofía Margarita Sánchez Domínguez, dio cuenta que no es el IEPC, ni el INE los responsables de la seguridad, sino de las autoridades federales, estatales y municipales, la ciudadanía tiene miedo a ser funcionarios de mesas directivas de casillas, es frustrante llegar a este momento, a la suspensión de las elecciones en Frontera Comalapa, no obstante la obligación del Estado Mexicano de garantizar la seguridad.

Los antecedentes están en los diferentes oficios donde también las autoridades municipales no pueden garantizar la seguridad, el propio concejo municipal de Honduras de la Sierra hizo público la tarde del jueves que las tareas electorales se suspenden hasta nuevo aviso y espera acuerdos con estos grupos en las próximas horas, añadió.

A ello, el consejero Edmundo Henríquez Arellano, dijo que "el INE y el IEPC estamos obligados a realizar elecciones pacificas pero es responsabilidad de otras instancias la seguridad, lo que no ha sido posible, mi reconocimiento a los servidores públicos que con vocación ha estado trabajando en condiciones de extremo riesgo", mientras que la consejera electoral Sofía Martínez de Castro león, sostuvo que es frustrante que después de un gran trabajo las tareas se vean que se vengan a la borda por las condiciones de ingobernabilidad que otra vez suspenden elecciones en Frontera Comalapa, no tenemos que acostumbrarnos a la violencia, ni a suspender elecciones.

La consejera electoral Blanca Estela Parra Chávez, dijo que desde diciembre se inició el camino para el proceso electoral local extraordinario cumpliendo el mandato del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y del Congreso del Estado, pero todos los trabajos técnicos, operativos no han servido de nada con la baja total de las 89 casillas por falta de seguridad, “desde el 2016 ha venido en escalada la violencia en los procesos electorales y es lamentable que pidamos permiso a los delincuentes si realizamos elecciones, no existe ningún delincuente electoral en la cárcel, los problemas no se resuelven con abrazos, ni con balazos, sino con el voto, la situación es grave y es de Estado”.

El representante del Partido del Trabajo, Mario Cruz Velázquez, lamentó las condiciones de inseguridad y el que se tengan que suspender por segunda ocasión consecutiva las elecciones en Frontera Comalapa, mientras que el representante del PAN, Ruperto Hernández Pereyra, dijo que de nada sirvió el pacto de civilidad debido a que no se ha garantizado a Chiapas un Estado de Derecho, una vida es más que una elección pero es una gran frustración saber hasta cuando tendremos elecciones, esperamos que no haya más suspensiones de elecciones extraordinarias.