Importante no satanizar a caimanes y cocodrilos: Caicrochis

A los caimanes y cocodrilos que se pueden observar en la ciudad o en la Costa de Chiapas no se les debe satanizar, ya que únicamente atacan al ser humano por invadir su hábitat, indicó María Cristina López Vázquez, directora ambiental y de turismo del Cocodrilario “Caicrochis”.

Aseguró que luego de la tragedia que sucedió en Tamaulipas; en donde un cocodrilo ataca a una persona, los ciudadanos volvieron a ver de una manera diferente a estos animales, cuando en realidad no son tan agresivos contra del ser humano.

Explicó que tanto el caimán como el cocodrilo se pueden observar en la ciudad, principalmente, en la actual temporada de lluvias que como la que se está viviendo desde mediados de mayo.

“En algunos cuerpos de agua de Tapachula los que se pueden observar más son los caimán, así como algunos cocodrilos que las corrientes de los ríos sacan de su hábitat y paran en la ciudad, ya que los cocodrilos es más común verlos en la Costa de la Chiapas, es decir, del río Huixtla en adelante”, expresó.

Detalló que el caimán que se puede ver en la ciudad alcanza dos metros y medio, mientras que los cocodrilos pueden medir hasta los seis metros de largo.

“Todo aminas son salvajes por naturaleza, pero los cocodrilos nos atacan por invadir su área, porque están anidando o están en temporada de reproducción, ya que a pesar de que son carnívoros 100 por ciento, los seres humanos no están dentro de la dieta principal de estos reptiles”, abundó.





Destacó que en la ciudad hasta el momento no se ha registrado ningún ataque de estos animales, ya que no es muy común verlos, pero pidió a los ciudadanos que si ven alguno no lo intenten agarrar.

“Es muy raro que los caimanes ataquen a las personas, pues ellos prefieren alejarse de la gente, mientras que el cocodrilo es más territorial, por lo que hay que tener más cuidado en no invadir su área”, abundó





Especies en Chiapas





Indicó que Chiapas tiene las tres especies de cocodrilos que existes a nivel nacional: el caimán, el lagarto real o cocodrilo de río y el cocodrilo de pantano, aunque este último es más común verlos en el Norte del estado.

Finalmente invitó a los ciudadanos a visitar el cocodrilario “Caicrochis”, que esta abierto de jueves a domingo con un horario de 10 de la mañana dos de la tarde en la colonia San Antonio Cahoacán, para que conozcan estas especias y se dejen conquistar por este lugar único en la ciudad.