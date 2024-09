Inauguran autoridades de CFE mural "Guardianes el Agua"; ¿Conoces su significado?

La presa de Chicoasén, en Chiapas, es ahora hogar del imponente mural "Guardianes del Agua", creado por la pintora Adry del Rocío. Con unas dimensiones de 120 x 200 metros, esta obra monumental rinde homenaje a los trabajadores que, desde 1974, han contribuido a la construcción y mantenimiento de esta importante infraestructura, que provee servicios esenciales a millones de mexicanos.

Lee más: Empleado de Burger King transmite fiesta en las redes de la empresa

El mural abarca una extensión de 9 mil 250 metros cuadrados. Adry del Rocío lo pintó con la colaboración de 20 personas (además de 40 individuos que prepararon el fondo). El proceso de pintura fue de aproximadamente 30 días, incluyendo un mes de preparación del fondo.

Se emplearon 3 mil litros de pintura y se utilizaron 24 colores distintos en la realización del mural.

CFE realizó la inauguración de esta obra / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

"Guardianes del Agua" simboliza a los herederos místicos de la esencia de la vida, reflejando el vuelo libre que abraza la riqueza natural de la región, un tesoro de aguas cristalinas y energía limpia. Según la artista, la obra busca ser un guía visual que inspire la paz entre los seres humanos y la naturaleza, resaltando la importancia de proteger y valorar los recursos hídricos.

En su mensaje el Ing. Agustín Herrera Siller destacó a la presa como una de las más importantes del país, la central cuenta con una capacidad de 2 mil 400 megawhats distribuidas en 8 unidades generadoras.

"Esta es una historia de colaboración entre la Comisión Federal de Electricidad y artistas mexicanos a través de la elaboración de murales con la temática "somos más que energía", dijo Herrera Siller.

Mientras tanto el Ing. Carlos Andrés Morales Mar, indicó que la CFE es la empresa que más energía produce en el país, "este propósito es para que la gente tenga energía con mayor calidad (...) con esta estrategia de rescate de la CFE, se modernizan potenciando y automatizando 16 centrales hidroeléctricas, se mencionan 20 pero las otras 4 son equipamientos", explicó Morales Mar.

Para la artista Adry del Rocío dijo que este mural fue un reto llena de experiencias, donde estuvo trabajando 36 días, mientras la otra parte del equipo cerca de 2 meses quienes prepararon el muro para comenzar a pintarlo.

"Para mi fue un susto al ver las dimensiones y sobre todo las características de un muro, nunca me había tocado un muro tan difícil, son tres muros distintos, no son rectos, no está liso, hay texturas, hay varillas y fue todo a rapel entonces el estarse colgando fue todo una experiencia," contó la artista.

La CFE inauguró el mural "Guardianes el Agua" y la autora del mismo nos presenta su significado 🎨



📲 https://t.co/zlZ5qEOZJc

📸 Thiaré García / El Heraldo de Chiapas pic.twitter.com/TjqvxeirM8 — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) September 10, 2024

Las dificultades que se toparon fueron las inclemencias del tiempo pues habían ocasiones en que tenían que bajar por el vapor del calor que emanaba del muro, así como la neblina en ocasiones que humedecia la pared o se resbalaban y era difícil trabajar en ella, pero al final cumplieron el reto.

"Llegábamos desde muy temprano y hacíamos una pausa como a la una y nos bajamos con los pies ardiendo pese al calzado especial", indicó Ary.

Municipios Descubre cuánto cuesta tu Outfit típico desde Zinacantán, Chiapas

La artista se queda con la calidad humana de los chiapanecos, pues asegura que los pobladores de Osumacinta que pasaban les llevaban aguas, refrescos y para ella fue los más especial durante durante su estancia, cabe mencionar que la pintora es poblana y pintar en el estado sureño era uno de sus sueños por lo que cumplió un reto más en su lista.

Este mural no solo es un tributo a los trabajadores, sino también un recordatorio del legado de Chicoasén como fuente de energía limpia y vital para el país, promoviendo la conexión y el respeto por la naturaleza y su conservación.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️