Incrementa campamento de familiares en estacionamiento del Hospital de Las Culturas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.— Durante los últimos días, el campamento instalado en el estacionamiento del Hospital de Las Culturas ha incrementado significativamente. Este espacio, ocupado por familiares de pacientes que reciben atención médica en el hospital, se ha llenado de lonas y nylon para protegerse del sol y la lluvia, debido a la falta de un albergue en el nosocomio.

Desde hace varios años, el estacionamiento ha sido ocupado por familiares de pacientes, quienes se ven obligados a montar campamentos en espera de noticias de los médicos. En los últimos días, el número de campamentos ha aumentado, cubriendo por completo el espacio que originalmente funcionaba como estacionamiento.

En entrevista, uno de los familiares, procedente del municipio de Venustiano Carranza, lamentó el crecimiento de los campamentos. Señaló que la falta de un albergue los ha obligado a protegerse del sol y las fuertes lluvias que se registran en la ciudad colonial. Además, denunció que algunas personas, desde hace más de cinco años, han instalado una tienda de abarrotes sin la autorización de los directivos del hospital, aprovechando el espacio.

"Yo vengo de Carranza y veo que el estacionamiento está totalmente ocupado por familiares de los pacientes. Este hospital no tiene un albergue donde puedan descansar. Desafortunadamente, el estacionamiento ya no funciona porque está lleno de campamentos. Las autoridades deberían buscar un lugar digno para que los familiares puedan descansar y no estar a la intemperie, sufriendo el calor, la lluvia y el frío, especialmente porque hay niños aquí", indicó.

Al realizar un recorrido en el exterior del hospital, se observaron aproximadamente 60 campamentos, albergando a unas 150 personas procedentes de las regiones Norte Altos, Selva, Frontera, Sierra Madre y Centro del estado de Chiapas. Todos ellos esperan noticias sobre la salud de sus familiares que reciben atención médica en el Hospital de Las Culturas.

