Incrementa maltrato animal en Tapachula denuncia activista

En los recientes meses, a través de redes sociales y de manera telefónica han aumento 30 por ciento las denuncias de casos de maltrato animal en Tapachula, principalmente hacia los perros, situación que preocupa a las organizaciones defensoras de animales.

Lilia Eugenia Chong Quero, presidenta de la fundación de perros callejeros en Tapachula, afirmó que en tan solo en el último mes recibieron 15 denuncias de maltrato animal, cifra que es totalmente alarmante.

Dijo que las denuncias tienen que ver con violencia física hacia las mascotas, abandono y es que muchas personas los dejan amarrados bajo los intensos rayos del sol o la lluvia, además de no proporcionales alimentación.





Lee también: Peligran en reserva El Silencio 55 especies





Señaló que a pesar de que en Tapachula existen un reglamento para sancionar a quienes incurren en violencia animal, no se aplica, lo que da cabida a que continúe esta problemática al no haber ejemplos de castigo a los agresores.

Chong Quero detalló que hace unos días como presidenta de la organización interpuso una denuncia ante la Secretaría de Salud Municipal, pero lamentablemente no precedió, bajo el argumento de que no existe un lugar adecuado para resguardar a los animales rescatados.

Puntualizó que ante los casos de maltrato, la fundación no puede hacer nada para rescatar a los animales, ya que estos muchas veces se encuentran al interior de las viviendas y por lo tanto no pueden ingresar a rescatarlos, porque incurrirían en un delito al invadir propiedad privada.





Tener una mascota (perro o gato), implica también una responsabilidad. / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





"Nosotros no podemos hacer nada, porque no es posible entrar sin el permiso del dueño, ahí son las autoridades municipales las que deben de actuar, hay un reglamento contra el maltrato animal que está vigente desde hace tiempo, pero el problema es que todavía no lo han aplicado", abundó.

Finalmente mencionó que el tener una mascota (perro o gato), implica también una responsabilidad, por lo que exhortó a velar por el cuidado de las mismas y evitar esas prácticas o actitudes que dañan a los animales.