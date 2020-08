Incumple promesas de campaña edil de Escuintla: Ciudadanos

Escuintla.- Comerciantes del boulevard, Benito Juárez, de esta población, denunciaron la irresponsabilidad y falta de seriedad del alcalde, Ever Daniel Jabalois, debido a que hoy que se encuentra dentro del poder en el gobierno municipal, se niega a cumplir compromiso de campaña, en lo que respecta a la construcción de un dren pluvial en este sector de la entrada a Escuintla.









Los habitantes de este sector, salida de la carretera hacia la zona alta de este municipio, denunciaron que en este tramo desde hace muchos años han sufrido duras consecuencias debido a que las aguas pluviales que corren desde donde se encuentra una empresa refresquera hasta llegar al boulevard antes mencionado se vuelve un arroyo, lo que ha causado pánico ya que amenaza con introducirse a los inmuebles y temen el día en que arrastre a un menor o persona vulnerable.

Dijeron que durante su campaña el hoy alcalde, se comprometió a construir un buen dren pluvial que ayudara a desahogar esas aguas que causan problemas cada vez que llueve, pues no sólo existe la amenaza de inundación sino que las aguas también deslavan un pequeño cerro en la salida de la carretera al Triunfo, y todo ello queda rezagado a la altura del crucero de la carretera costera.





Sin embargo, el presidente municipal, Ever Daniel Jabalois, hoy argumenta que no hay recursos para realizar esa obra, por lo que tranquilamente dice que los vecinos tendrán que esperar, ya que se tiene que realizar un buen expediente técnico, pero aún no sabe cuándo ya que el presupuesto que llega a su Ayuntamiento no le alcanza.

Los denunciantes consideran extraña esta excusa pues desde que inició en funciones han podido notar cómo el alcalde se está haciendo de buen patrimonio mientras que las obras están quedando en el olvido, por lo que consideran que este municipio seguirá en el rezago y sin obras de impacto social.