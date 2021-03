"Queremos que se reconozcan nuestros derechos": comunidad

San Cristóbal de Las Casas.- “No más violencia contra la mujer, no a la marginación de los pueblos, alto a la manipulación de nuestras comunidades, no más jaulas granjeras, en nuestro Río Grijalva, no a la contaminación de ríos que se encuentran en la Región, entre otras demandas”.





Fue lo expresaron integrantes del Pueblo Creyente de la Parroquia San Bartolomé Apóstol en Venustiano Carranza, tras exigir a las autoridades correspondientes la cancelación de permisos de bebidas alcohólicas, acceso a la justicia, no a los mega proyectos que atentan contra la naturaleza, entre otras demandas.

En un escrito, hacen un llamado a la sociedad en general para que entre todos se asegure el respeto a las mujeres y se contribuye para que el pueblo tenga paz y justicia, “apoyemos a las mujeres que están derribando barreras para crear un mundo mejor para toda la humanidad”.

“Hacemos eco de miles de voces que claman justicia ante tanta violencia contra las mujeres, contra los pueblos y contra nuestra madre tierra tan explotada y violentada, queremos que reconozcan nuestros derechos y se respete a la naturaleza”, concluyen.





Con cartulinas exigían que no se venda más alcohol y se respeten los derechos de las mujeres, entre otras cosas. / Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas