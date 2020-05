Indígenas desplazados de Chenalhó demandan justicia

Indígenas tsotsiles desplazados del ejido Puebla municipio de San Pedro Chenalhó, en la región Altos de Chiapas, exigen justicia, ya que este 26 de mayo se cumplen cuatro años de haber sido desplazados de manera violenta y se les ha negado el acceso pleno a la justicia, se ha impuesto la fuerza del cacicazgo de la comunidad a la fuerza del Estado mexicano, expone Aracely Cruz López, una de las representantes.

En aquella agresión en contra de 249 personas, cuenta que perdió la vida su padre por un proyectil de arma de fuego, y no obstante que se han presentado denuncias, se han aportado pruebas y sindicado a los responsables, no se ha cumplido con la reparación del daño, el acceso a la justicia, la atención a víctimas, seguridad y el regreso en condiciones dignas.

Ahora viven hacinados en campamentos improvisados en San Cristóbal de las Casas, hombres, mujeres y niños, siguen siendo víctimas de exclusión y de negación de derechos, no obstante, la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Cruz López refiere que niñas, niños, adolescentes y jóvenes, nunca más volvieron a las escuelas, y pese al compromiso que el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo con los desplazados en Tuxtla Gutiérrez, antes de que tomara posesión, en el 2018, no hay garantías para las familias.

Otro escenario es que mientras los agresores están libres y mantienen amenazas en contra de los desplazados, no podemos salir a trabajar, los grupos armados nos tienen ubicados, el alimento es escaso, no existe atención médica, las mujeres no atienden su salud, narró.

La joven Cruz López, cuenta que le invade la desconfianza hacia las instituciones públicas que no les han hecho justicia, a pesar de que se han manifestado en el estado y en la Ciudad de México en múltiples ocasiones, incluso, realizaron una marcha el año pasado descalzos desde San Cristóbal de Las Casas hacia Tuxtla Gutiérrez, no han encontrado justicia.

Los indígenas del ejido Puebla del municipio de San Pedro Chenalhó, puntualizó, fueron despojado de casas, tierras, bienes materiales, paz, libertad, seguridad, y a casi cuatro años, no hay condiciones para el regreso a sus viviendas, y seguimos viviendo en situación vulnerables y desplazamiento forzado.

