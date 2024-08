Indígenas Tseltales rechazan la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque

Indígenas tseltales del municipio de San Juan Cancúc anunciaron que no permitirán la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque, argumentando que los principales beneficiados serán los gobiernos y empresarios, mientras que la población indígena verá destruidas sus tierras, parcelas y árboles. Por esta razón, han acordado protestar y evitar la realización del proyecto.

Al respecto, Antonio Gómez, originario de San Juan Cancúc y promotor de derechos humanos en la región, aseguró en entrevista que, por decisión de la comunidad, no permitirán que se lleve a cabo la construcción de la autopista, la cual atravesará tierras de los municipios de Tenejapa, San Juan Cancúc, Yajalón y Tila, hasta llegar a Palenque, beneficiando principalmente a los empresarios.

Antonio Gómez / Foto: Gilberto Morales / El Heraldo de Chiapas

"Como pueblos originarios, no estamos de acuerdo con la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque porque destruye la tierra, destruye nuestros alimentos. Aunque el gobierno dice que es necesaria, desgraciadamente no nos beneficia en nada. Esos proyectos, o megaproyectos, que llevan a cabo los gobiernos solo destruyen la tierra, en complicidad con los empresarios, y para nosotros no hay ningún beneficio", señaló.

Finalmente, invitó a defensores de derechos humanos, del medio ambiente, y a diversas organizaciones a unirse a esta lucha y protestar contra el proyecto gubernamental, advirtiendo que las grandes maquinarias destruirán cerros, montañas, ríos, parcelas, árboles y provocarán la desaparición de animales silvestres. Por ello, hizo un llamado a sumarse a la protesta contra la construcción de la autopista.

