Inestables lo precios de los combustibles en Chiapas

Los precios de las gasolinas en Chiapas se mantienen inestables, en la estación de servicio ubicada en el kilómetro cuatro de la carretera a Villaflores el precio de la Magna está a 20.99 y la Premium a 22.91 pesos en litro, en tanto el diésel a 22.12, producto de primera necesidad del que depende la economía.





Mientras tanto, en la Estación de Servicio San Francisco en la cuarta oriente y 20 sur, la Magna cuesta 19.95 pesos el litro y la Premium 21.95 pesos el litro





Mientras tanto, en la Estación de Servicio San Francisco en la cuarta oriente y 20 sur, la Magna cuesta 19.95 pesos el litro y la Premium 21.95 pesos el litro, en cada establecimiento varía su valor.

La gasolina es el combustible más utilizado, es un combustible derivado del petróleo, se usa para vehículos con motores, Chiapas es estado que aporta riqueza a la nación a través del petróleo, lo mismo que en energía hidroeléctrica, sin embargo, es uno de los estados más pobres del país.

En la estación de servicio del Boulevard Belisario Domínguez y 23 poniente, la Magna cuesta 21.19 pesos y la Premium 22.95 pesos, no existe un precio estandarizado en el mercado, los usuarios adquieren dónde mejor les parece.

En la gasolinera La Fuente, en el Boulevard Belisario Domínguez, el costo es de 21.14 pesos la Magna, 22.85 la Premium y 22.60 el diesel.

No hay grandes filas de usuarios en las estaciones de servicio, algunas están vacías, las unidades del transporte público generalmente se abastecen en los cambios de turno.









A la alza gasolina en Cintalapa





CINTALAPA. En este valle de Figueroa existen cuatro estaciones de combustible, las mismas que manejan diferentes costos por litro, y este medio de comunicación visitó las cuatro para saber sobre sus precios.

En "Santa María de Guadalupe", el litro de la gasolina Magna o verde como se le llama vale 20 pesos con 90 centavos, la Premium 22 pesos con 25 centavos y el Diésel, 22 pesos 25 centavos.

En la gasolina "Gocoz", gasolina Magna se encuentra con un costo de 20 pesos con 95 centavos, Premium 22 con 55 centavos y el diésel 22 con 35 centavos.





En la gasolinera "BP", la Magna cuesta el litro 20 pesos con 95 centavos, Premium con un costo de 22 pesos con 55 centavos y el diésel 20 pesos con 29 centavos

En la gasolinera "La Casona" está un poco más barata la gasolina Magna, ahí están vendiendo el litro en 20 pesos con 75 centavos, la Premium en tiene un costo de 22 pesos con 35 y el Diésel con precio de 22 pesos con 15 centavos.

Al haber competencia en este rubro los empresarios se ven obligados en bajar unos centavos con el objeto de atraer más clientela y eso favorece al usuario que al final de cuentas son los que deciden dónde cargar.

Preguntando a los empleados, ellos dijeron que cada que llega una pipa se sabe que el precio aumentó un poco, por eso es cambiante el precio por litro, porque no ha dejado de subir.

Dejaron en claro que no hay desabasto, y que la gente acude con toda normalidad a la gasolinera de su preferencia a cargar su tanque, aunque reconocen que hay veces que cargan un poco menos de lo que acostumbrado por los precios que aunque se dijo hace tres años que ya no subirían y que bajarían, eso no ha sucedido.





Con información de Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas