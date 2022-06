Inicia demolición de Mercado Público en Berriozábal

Este lunes inició la demolición del Mercado Público Primero de Mayo en Berriozábal, esto para dar inicio a la construcción de un nuevo mercado público, el mercado tiene capacidad para 100 locatarios, varios de ellos estuvieron presentes cuando inició la construcción de este mercado durante el sexenio de Juan Sabines Gutiérrez, hoy la historia se repite, pues son testigos del inicio de un nuevo mercado.

Doña Luvia Vázquez Ibáñez, más conocida como "Tía Luvia", es una mujer de Berriozábal, destacada en la gastronomía local por la elaboración y comercialización de tamales, tiene 73 años de edad y 48 años de trayectoria gastronómica, siendo fundadora de los “Tamales Tia Luvia”, ella menciona que aún guarda los recuerdos del comienzo del mercado, pues hoy con lágrimas en los ojos recordó como habían iniciado en ese mercado, recordando que con el sudor de su frente y la venta de sus tamales, logró sacar adelante a sus hijos.

"Aún recuerdo cuando empezamos a trabajar aquí, éramos menos, pero con los años fueron llegando más locatarios, hoy salen lágrimas de mis ojos porque recuerdo como empezó este sueño y me gana el sentimiento, porque no sé si me tocará ver el nuevo mercado o me quedaré con estos recuerdos bonitos en mi mente".

Se espera que el mercado sea concluido en 5 meses / Foto: Luis Cruz | El Heraldo de Chiapas

Para quienes se dedican a la venta dentro de estos locales, hay un sentimiento de profundo amor, pues algunos aquí crecieron, otros vieron a sus padres y abuelos trabajar siempre, desde muy temprano levantarse para acudir con sus ventas y atender a las o los marchantes.

Hoy empezaron a demoler este mercado y según datos de la constructora que realiza estos trabajos, en aproximadamente cinco meses quedará terminado.