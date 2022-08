Crean autodefensa desarmada para prevenir la delincuencia en San Cristóbal

Debido al incremento de la violencia y delincuencia que ha existido en varias ciudades del estado de Chiapas, en San Cristóbal de Las Casas se anuncia de la conformación de un grupo de autodefensa desarmada, tal como los que ya existe desde hace más de dos años en la ciudad de Comitán de Domínguez.

Octavio Zunún Aguilar, dirigente de la Organización Proletaria Emiliano Zapata-Histórica, (OPEZ-H), en entrevista dijo que efectivamente la idea de la creación de la autodefensa en San Cristóbal de Las Casas la tuvo hace tiempo, pero muchos lo tomaron en broma y ahora que la delincuencia está rebasando a la ciudad y policía comienzan a darle mayor atención al planteamiento.

"Cuándo se pronunció esto de la creación de una autodefensa desarmada en San Cristóbal muchos me tiraron a loco y ahora me han llamado y me han dicho que sí tengo la razón, porque se han dado cuenta que la delincuencia está creciendo y no solamente aquí, sino también en otras ciudades de Chiapas, pero nosotros vamos a formar el grupo de autodefensas que no es con armas, sino a través de la comunicación y con silbatos", señaló.





Agregó que para la formación del grupo de autodefensa no necesariamente se podrían usar armas, porque la unión es el que en este caso hace la fuerza, por lo que éste grupo se formará a través de silbatos, comunicación y vigilantes en cada esquina, en cada manzana o en cada barrio, grupos ciudadanos que realicen rondines y vigilen ya que es así como se puede combatir a la delincuencia y que esta no abata las colonias y barrios.

"El grupo de autodefensa no se va a armar con un 'cuerno de chivo' o con otro tipo de armas, porque imagínense sería un grupo de autodefensa armado contra otro grupo armado y esa no es la idea. Si armas con armas pues también seríamos delincuentes, por eso la creación de esto será a través de la vigilancia, comunicación y silbatos", indicó.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a unirse a esta organización y a nuestro planteamiento para que en cada barrio, colonia y fraccionamiento se pueda formar el grupo de autodefensa y enfatizó "no es con armas, sino a través de la comunicación de cada persona y claro que hay que estar unidos también con la policía".