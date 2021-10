INM no atiende solicitud de citas en línea, ni personales

El Instituto Nacional de Migración (INM) ha suspendido inexplicablemente el otorgamiento de visas humanitarias en Tapachula, perjudicado a la población migrante varada en la ciudad desde hace tiempo, quienes incluso ya hasta hijos mexicanos por nacimiento tienen aquí u en otros municipios.

Los afectados manifiestan, que han cambiado de manera atroz los procesos para trámites migratorios en la oficina de Regulación del INM establecidas al sur poniente de Tapachula por lo que hacen el llamado al general Aristeo Taboada Rivera, delegado de Migración en Chiapas ya que existen múltiples irregularidades en la forma de asignar citas o informes y los migrantes no hallan ni cómo empezar sus trámites.

Extranjeros de diversas nacionalidades que llevan meses en la ciudad, han comenzado a unirse para entablar una queja formal al comisionado nacional del INM, Francisco Garduño Yáñez a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pues cada vez hay más inconformidad ya que nadie les informa sobre las solicitudes de citas o trámites para arreglar su situación migratoria y las de sus familias.

Señalan que el INM los cuestiona como si hubieran cometido un delito y lo único que desean es tener su estancia legal y cumplir con los requisitos que la Ley de Migración mexicana les pide para trabajar y estar tranquilos en el país.





Ricardo “N” de nacionalidad hondureña, comenta que es sabido como en la oficina de regulación del INM en Tapachula a cargo de Claudia Albores, quien es la encargada del área de procedimientos y trámites de la zona Sur, ha sido protagonista de múltiples quejas, por lo que llaman al comisionado nacional y al delegado del INM en Chiapas a que vigilen que no se manipule el otorgamiento de citas, trámites o resolución de regularización de unidad familiar y regularización por razones humanitarias.

“Tratamos de entender e ingresar a las citas electrónicas pero no nos responden cuándo nos las han asignado a mí o a mi esposa en las oficinas regulación aquí de Tapachula. Si no tenemos un papel legítimo no hay como trabajar y con eso nos discriminan y lo único que pedimos es eso. En Comar, solo nos dice que debemos esperar y en mi caso ya son 6 meses y medio aquí y sin papeles nadie nos da empleo”, indicó.

Cada vez que acuden a averiguar las fecha para sus citas les dicen que aún no está establecida / Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur

Dijo, que en las oficinas de trámites en Ciudad Hidalgo los que viven han solicitado sus trámites de regularización por vínculo familiar y tampoco ahí reciben a algún migrante o les dan una cita, por eso no saben ya a dónde acudir.

Finalmente dijo, que lo único que solicitan a ambas oficinas del INM en Tapachula y Suchiate, es respuesta pronta a sus necesidades de trámites migrantes ya que lo único que buscan es su estadía legal para trabajar bien, ya que muchos han desistido de irse hacia el Norte al establecer familias en esta frontera sur.