Inseguridad aumenta en SCLC, autoridades no atienden denuncias: Ciudadanos

Un grupo de ciudadanos de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, denunciaron que cuando solicitan apoyo por partes de las policías estatales y municipales, así como el ejército y guardia nacional, jamás llegan a auxiliarlos.

En un escrito, denunciaron que, durante los disparos de armas de fuego que se registró en la zona norte de San Cristóbal, el pasado lunes 16 de mayo, solicitaron auxilio a través de los números de emergencia, pero la policía, el ejército y la guardia nacional jamás se presentaron para auxiliarlos.





Cabe resaltar que el pasado lunes denunciaron que después de 4 horas, los uniformados arribaron al lugar de los hechos únicamente a levantar el peritaje correspondiente, pero los hechos violentos ya se habían cesado, y que cuando hay disparos de armas de fuego no llegan en el momento, mientras los sujetos desconocidos aprovechan de darse a la fuga.

La ciudadanía muy molestos, porque la Policía Estatal Preventiva, Municipal, la Secretaría de la Defensa Nacional y elementos de la guardia nacional atendió llamado de emergencia en la calle Bernal Díaz del Castillo, debido al reporte sobre la presencia de varias personas a bordo de motocicletas, las cuales presuntamente portaban armas de fuego.





Al dar cumplimiento el llamado, se realizó inspección física a estas personas, quienes se encontraban afuera de un domicilio, no encontrando artefactos o sustancias ilícitas, por lo que la ciudadanía se molestó que los uniformados no hayan hecho presencia en el lugar, y cuando se trata de un problema grave, no se presentan jamás, por lo que pidieron a los uniformados acudir en el momento que se le solicita el apoyo urgente.