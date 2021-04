Inseguridad y pandemia, flagelos para sector transporte, denuncian

El sector transporte no se ha logrado recuperar del impacto económico por la crisis sanitaria y financiera causada por la pandemia del Covid-19, el escenario es muy complejo, a la falta de circulante se le agrega la inseguridad, la pérdida de empleos, el cierre o la quiebra de empresas, afirmó el presidente de la Alianza del Autotransporte del Estado, Mario Bustamante Grajales.

Las condiciones no son las mejores, en materia de carga a granel no ha sido la mejor época, hay carga muy delicada como el café, el azúcar y la vainilla que las aseguradoras ya no quieren proteger por el riesgo que se corre en las carreteras del estado y del país, el acarreo de material está laborando al 10 por ciento de su capacidad, mientras que en materia de pasaje se opera al 40 por ciento.





La gente se ha cuidado, se ha mantenido el aislamiento social, mientras que el estudiantado que era un alto porcentaje que se desplazada en el transporte público, sigue sin ir a las escuelas, la enseñanza ha sido virtual y con ello si la matrícula educativa en el estado es de un millón 700 mil alumnos en todos los niveles ese es el tamaño que hemos dejado de transportar durante más de un año de la pandemia.

De acuerdo con Bustamante Grajales, muchas empresas del transporte han quebrado, la crisis ya no da para más, sobre todo los que tenían créditos con la banca privada, otros están al borde del colapso y tendrán que cambiar de negocio para buscar una recuperación porque el transporte ya no da para más, para disminuir la cadena de contagio del virus las instituciones públicas ampliaron el período de aislamiento, lo que también reduce el porcentaje de usuarios en el transporte público.





Transportistas piden esquemas para la recuperación económica. / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Ante está situación, expuso que el sector transporte solicita a las instituciones públicas que se revise la situación económica y se planteen esquemas para la recuperación económica, porque no va a ser fácil para el sector enfrentarlo solo, tiene que haber un acompañamiento del gobierno federal y estatal, bien podría realizarse una gestión ante las entidades crediticias para poder paliar la situación porque son muchos empleados que se han perdido, además de las complicaciones para el pago de las obligaciones fiscales federales, estatales y municipales.

"El ambiente es complejo, hay mucha incertidumbre, lamentablemente la inseguridad puede aumentar por este escenario, la migración del campo a la ciudad es fuerte y solo la sociedad no podrá enfrentar esta realidad difícil, se necesita un esfuerzo de conjunción, pero el Estado Mexicano tiene que aplicar medidas urgentes, todos nos necesitamos, el transporte seguirá haciendo un esfuerzo por sostenerse", apuntó.