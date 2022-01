Insiste Hugo Gómez Sántiz en ser el presidente municipal de Oxchuc

El profesor indígena Hugo Gómez Sántiz, insiste que él es el presidente municipal de Oxchuc, electo en asamblea del 15 de diciembre por sistemas normativos internos, y el compromiso desde ese momento es encabezar una administración municipal incluyente, no selectiva, ni repetir la política de persecución a los que piensan diferente.

La asamblea general celebrada en la cabecera municipal de Oxchuc el 15 de diciembre no la realizamos nosotros, sino el Órgano Electoral Comunitario, nosotros solo fuimos participantes como candidato a presidente municipal y el voto nos favoreció, y hemos dejado de manifiesto ante la Secretaría General de Gobierno, que el gobierno que vamos a encabezar va a ser incluyente.





Comentó en breve entrevista en Tuxtla Gutiérrez que en la democracia las minorías cuentan y tienen voces y eso es lo que representa para nosotros en Oxchuc los que están en nuestra contra, nosotros no estamos imponiendo condiciones para la paz y la reconciliación, sí queremos el compromiso de todas las partes para la conciliación y la seguridad.

Gómez Sántiz sostuvo que falta concretar algunos acuerdos, compromisos y responsabilidades de todas las partes en Oxchuc, el problema no está solucionado, apenas estamos iniciando la búsqueda de soluciones, tienen que firmarse compromisos al final de todo un proceso, el clamor es la paz, la justicia, la reconciliación, el plebiscito del 15 de diciembre determinó un ganador “y ese soy yo y pretendo que haya paz con acuerdos concretos”.





Gómez Sántiz sostuvo que falta concretar algunos acuerdos, compromisos y responsabilidades de todas las partes en Oxchuc / Foto: Archivo | El Heraldo de Chiapas





Los planteamientos lo estamos llevando a las bases, si hay o no bloqueos no lo decido yo, lo determinan las bases de acuerdo con la información que se les compartirá, “lo que yo pido no solo el compromiso de las partes, sino que también la Secretaría General de Gobierno y el Congreso del Estado asuman sus responsabilidades para resolver de fondo el problema de Oxchuc”, destacó.

En relación con el desechamiento de la impugnación que él presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), dijo que esperaba ese escenario, lo que ahora sigue es la respuesta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), sobre las afectaciones que causan los bloqueos carreteros en Oxchuc, dijo que la sociedad debe entender las razones.

“Los daños fueron mayores a partir del 2016 cuando se quemaron varios vehículos de particulares, de empresas, de la OCC y hasta ahora nosotros no tenemos ningún vehículo quemado, no hay ninguna vivienda quemada, no se ha detenido a nadie como se hizo en esos tiempos, temo por mi vida, venimos denunciando las amenazas, ya hay un muerto, pedimos que se investigue y se deslinden responsabilidades”.





En relación con el desechamiento de la impugnación que él presentó ante el TEPJF, dijo que esperaba ese escenario / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Estamos prestos a la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas siempre y cuando no se ponga en riesgo la vida de nadie, que no se ponga en riesgo la integridad de nadie y para eso se tienen que revisar los lineamientos de elección porque hubo varios errores y de ahí, el plebiscito se realizó y no hay condiciones para reponer el procedimiento, aclaró.

“Si el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas determina nuevas elecciones lo lamentaríamos porque no hay condiciones para ello, no hay necesidad de poner en riesgo a nadie más, las amenazas que recibo vienen de los grupos de intereses que hemos afectado, del ex presidente municipal y su séquito de asesores que son ex presidentes municipales y su candidato que pretendieron imponer Enrique Gómez López, que aunque dice representar a 133 comunidades, la mayoría aspira a un movimiento pacífico y a un rumbo diferente”.

Por mi parte, puntualizó, seguiré asistiendo a las reuniones a las que convoque la Secretaría General de Gobierno, pero la aspiración es que se construya la paz, no hay necesidad de que se realicen manifestaciones futuras, el peor error es pretender imponer a quien no tiene el consenso, ni el respaldo de las mayorías, así están las consecuencias.