Instalan bloqueo carretero en tramo federal en Teopisca

Luego de la instalación de un bloqueo carretero total a la altura de la caseta de cobro de Chiapa de Corzo, ubicado sobre tramo de cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, para exigir al congreso del estado reconozca como presidenta municipal a la ex síndico Josefa María Sánchez Pérez, la tarde de este jueves se instaló otro bloqueo carretero en la ciudad de Teopisca.

Cerca de 500 personas instalaron un bloqueo carretero total sobre el tramo Federal San Cristóbal-Comitán a la altura del crucero de La Campana municipio de Teopisca, para apoyar a sus compañeros que se encuentran bloqueando a la altura de la caseta de peaje.





El grupo de personas que se encuentran cerca de la ciudad de Teopisca han advertido que este bloqueo carretero permanecerá hasta que el congreso del estado desconozca el nombramiento del Consejo municipal de Teopisca, además de reconocer que fue un error nombrar un concejo municipal.





Pobladores de Teopisca instalaron un nuevo bloqueo carretero sobre el tramo Teopisca - San Cristóbal / Foto: Pobladores





Señalan, que si no hay solución a sus demandas instalarán otro bloqueo sobre el tramo Teopisca-San Cristóbal a la altura del crucero de Rancho Nuevo, porque esta protesta no tiene marcha atrás, "El congreso del estado cometió el error de nombrar un concejo municipal de Teopisca, a pesar de que por ley le tocaba como presidenta municipal de este municipio a la ex síndico municipal Josefa María Sánchez Pérez, por lo que piden qué resuelvan está demanda de los ciudadanos y así también piden una disculpa a los automovilistas ya que es la única forma de que las autoridades resuelvan este problema bloqueando carreteras.