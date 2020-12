Integrantes de Morena en San Cristóbal rechazan alianza con el partido Verde

San Cristóbal de Las Casas.- Integrantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se manifestaron en contra de las alianzas que pudieran darse con otros partidos como el Verde Ecologista de México (PVEM), esto ante los rumores que se han vertido de una posible Alianza.

En un video enviado a este medio de información, varios representantes en barrios y colonias coincidieron “todos con morena, nada con el verde. Morena no está muerto, el pueblo va con Morena, nada con el verde. Aquí estamos los verdaderos morenistas, no queremos al verde que tanto daño le ha hecho a nuestro Chiapas, el ex gobernador ha saqueado al estado”.

En esta manifestación hizo presencia la diputada local plurinominal, Patricia Mass Lazos, aseguró que no permitirá que se hagan las alianzas “y se va hacer lo que la militancia diga, si la militancia no quiere coalición con el verde, aunado a que nadie ha autorizado ninguna coalición con el verde, asa que todos con morena”.

Respaldaron al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, pero dejaron en claro su desacuerdo de la alianza que el dirigente en Chiapas, Ciro Sales Ruiz, intenta hacer con el verde.

Es de recordar en la reciente visita del dirigente Nacional Mario Delgado Carrillo, un grupo de militantes, pidieron la salida del dirigente Estatal en Chiapas, Ciro Sales Ruiz, justo cuando se realizaba una conferencia de prensa, una vez concluida la reunión de autoridades federales, estatales y municipales con el Comité Ejecutivo Estatal de este instituto político.

Al grito de fuera, un grupo de militantes, acudió y pidió la salida del dirigente estatal, al ser señalado de que se encuentra poniendo candidatos en diferentes municipios, junto con un funcionario del gobierno del estado, a lo que consideró el dirigente nacional, contradijo y apuntó ha hecho un buen trabajo.