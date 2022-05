Integrantes del FNLS instalan plantón en la plaza catedral de SCLC

San Cristóbal de las Casas.- En el marco de la Jornada Nacional de Lucha, para exigir la presentación con vida de los detenidos-desaparecidos, un grupo de aproximadamente 50 integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), instalaron un plantón en la plaza catedral, minutos después se presentaron la Policía Municipal para exhortarlos que se retiren del lugar.









Al mediodía de este viernes los integrantes del FNLS habían ya instalado un plantón en la plaza catedral esto, para exigir la liberación de presos políticos recluidos en diferentes penales del país, así como la presentación con vida de todos los detenidos-desaparecidos.

Minutos después, cerca de 100 Policías Municipales se presentaron con equipo antimotín para desalojarlos a los plantonistas, pero la organización no permitieron que sean desalojados y manifestaron que permanecerán en la plaza catedral, dónde en este momento se encuentran en un mitin.

Cerca de 100 Policías Municipales se presentaron con equipo antimotín para desalojarlos a los plantonistas / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

También señalan que no permitirán que sean desalojados ya que ellos violentan sus derechos como organización y qué es una violación al derecho de protesta, por lo que señalaron que no permitirán más represión.

También puedes leer: Mujeres levantan bloqueo e inician marcha en San Cristóbal

Los uniformados se retiraron del lugar, ya que acordaron de que si pueden permanecer en el lugar pero sin la instalación de una carpa, porque daña la imagen de la ciudad colonial por lo que los integrantes de esta organización aceptaron y permanecerán en el lugar.

Acordaron de que si pueden permanecer en el lugar pero sin la instalación de una carpa / Foto: Gilberto Morales | El Heraldo de Chiapas

Finalmente, Pedro Palomino subdirector de la Policía Municipal de San Cristóbal en entrevista dijo que no se permite la instalación de una carpa, porque da mala imagen a San Cristóbal de Las Casas y ahuyenta a los turistas, "Si se instala la carpa ya no pueden transitar en el centro de la ciudad, por lo que no se podrá instalar un campamento".