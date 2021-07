Jerónima Toledo podrá ser juzgada en la consulta del 1 de agosto

San Cristóbal de Las Casas.- El Diputado Local del Congreso del Estado, Luis Fernando Cruz Cantoral, consideró que la población en general que participe el próximo 1 de agosto en la consulta ciudadana, podrá juzgar a Jerónima Toledo Villalobos, actual presidenta de San Cristóbal.

“No solo a Jerónima Toledo, a todos los presidentes que no le rindieron cuentas a la ciudadanía, que hay documentos del inicio de esta diputación donde se denunció al ayuntamiento de la presidenta Jerónima Toledo, donde no dio cuentas claras, donde se hizo denuncias ante la secretaría del medio ambiente para solicitarle el permiso del relleno sanitaria que estaba exponiendo la presidenta que no fue sanitario era a cielo abierto, existen los elementos para solicitarle que dé cuentas claras del recurso público que se invirtió en este proyecto”, dijo.

En entrevista, cuestionó que la alcaldesa haya ejercido recursos públicos en el propio fraccionamientos donde vive, ya que por principio ético “no se debería hacer, gobernamos para todos y empezamos por los que menos tienen, consideramos que son temas que se tienen que tratar porque los principios de Morena y la transformación y de que todos los que llegaron al 2018, es que en los últimos días de su gestión van a tener que dar la cara al pueblo y cuentas al Pueblo”.





Aseveró que Jerónima Toledo “debería de ser” juzgada en la consulta de 1 de julio, porque es claro donde dice que es para juzgar a personas que hayan estado en el ejercicio público “Jerónima debe dar la cara porque es real, no lo digo yo, si van a las calles o colonias dicen que hubo ausencia de gobierno”.

Cruz Cantoral aseguró que hay instituciones de gobierno que afirman que no hubo acompañamiento de la misma alcaldesa de San Cristóbal, dejando en el abandono al municipio y aunque la gran mayoría de la población avala el gobierno del presidente de México de Andreas Manuel, pero no el de Jerónima Toledo.

Como Diputado le he hecho un llamado pero 8 de cada 10 pobladores “no avala el trabajo de Jerónima Toledo Villalobos” y es por eso que se realiza esta consulta, donde puede ser juzgada las personas que ya ejercieron recursos públicos “y que han fallado. Jerónima Toledo va a tener que dar cuentas a la ciudadanía”.

Dejó en claro que a pesar de ser Diputado por el Partido Morena “empecemos por la casa” y a Jerónima Toledo le harán auditoría para que rindan cuentas y quede claro que no son cómplices de quienes estén en contra y principios de la cuarta Transformación.