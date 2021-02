Joven denuncia presunta violación, pide que se haga justicia

San Cristóbal de Las Casas.- Guadalupe "N", denunció que el pasado domingo 24 de enero, alrededor de las 11 de la noche fue violada por ocho personas cerca del Hospital de Las Culturas, luego de haber perdido el conocimiento tras ser golpeada cerca de la colonia El relicario, en la zona sur de esta ciudad.

En entrevista, contó que acudió a a colonia en mención a visitar a una de sus hermana, pero al no encontrarla, tras el regreso, sintió que alguien la seguía y de la nada le propinaron un golpe que provocó perdiera el conocimiento, y cuando volvió ya se encontraba desnuda “solo con el brasier, fui abusada por los ochos hombres, todo paso el domingo 24 a las 11 de la noche”.

A pesar de haber hecho las denuncias correspondientes, y haber identificado a uno de los presuntos agresores que ya se encuentra detenido, los estudios médicos hechas por las instancias, han señalado que no hubo ninguna agresión y que el detenido está siendo juzgado por otro tema “es muy triste que digan que no hay prueba de que fui abusada de los ochos hombres”.

Ante la falta de apoyo por parte de las autoridades, fue lo que motivó a que hicieran pública la denuncia, “dicen que no están detenidos por eso, que se le metan en la cabeza que están detenidos por otras cosas que les encontraron. Están detenidas las personas”.

“Cuando los detuvieron, dijo que lo soltaran y que iba a decir todo lo que habían hecho a ella y que iba decir el nombre de Juan Shun, que iba decir dónde está, es el miedo que tenemos de que nos vaya a pasar algo, quiero que sepan que mi sobrina, por mi hermana me enteré, que si no hace justicia, se va matar, eso nos preocupa, ayer le aclaré al licenciado que nos atendió, como que nos quieren ayudar pero a la vez no, no sé de qué se trata”, concluyó.