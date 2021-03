Juan Salvador no es candidato de Morena en San Cristóbal: Carlos Herrera

San Cristóbal de Las Casas.- Carlos Herrera Hernández, aspirante a la misma candidatura, acuerpado por militantes de las bases del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) desmintieron que Juan Salvador Camacho Velasco haya sido el ganador de la encuesta que definirá al candidato a la Presidencia Municipal de SCLC por ese instituto político.

En conferencia de prensa, dijo que será hasta el día viernes 26 de marzo cuando Morena nacional anuncie a los candidatos por lo que Juan Salvador Camacho Velasco podría quedarse fuera de la contienda por cometer irregularidades en el proceso interno, además de adelantarse al resolutivo, ha utilizado a los servidores de la nación para hacerse proselitismo con recursos de la secretaría de bienestar.

Municipios El pueblo de Pantelhó pide elecciones confiables y transparentes





Y es que Juan Salvador Camacho anunció a través de las redes sociales de sus colaboradores publicó una imagen donde se decía ganador de la encuesta, lo cual es falso y lo podría dejar fuera de la contienda por faltar al debido proceso interno.

"Juan Salvador cree que por ser primo del ex gobernador Manuel Velasco Coello se puede imponer en la candidatura, cree que por tener contactos en la dirigencia nacional la candidatura es suya, pero en realidad en San Cristóbal nadie lo quiere y si llega a ser Presidente será por una imposición".

Finalmente, Carlos Herrera dijo que en caso se de la imposición de Juan Salvador por capricho de su primo hermano el ex gobernador Manuel Velasco Coello, no apoyarán el proyecto, pues no representa a la ideología de la cuarta transformación.